The Lord of the Rings Gollum expande su mundo con un asombroso tráiler

Son muchos los fans de la obra escrita de J.R. Tolkien. No solo eso, sino incluso de las películas que en su día le aportaron ese toque más cercano a la obra. Sin embargo, ahora una compañía de videojuegos se anima a darle un enfoque nuevo, esta vez con uno de los personajes que resultan más desconocidos: Gollum. Eso sí, sin tomar como base las películas, sino la historia que nunca llegó a ser contada del personaje.

Durante la gala de The Game Awards tuvimos una buena base de anuncios, entre ellos la llegada de The Lord of the Ring: Gollum. Esta vez el tráiler se centra no en el sigilo o acción, sino en la doble personalidad del personaje. Y es que, tal y como comprobamos, el personaje en eliminar a un primer orco. Sin embargo, esto también trae consigo unos problemas que recalcan esa doble personalidad.

Lo que sí nos demuestran es que nos encontramos ante una historia completamente original, por lo que no estará vinculado ni a lo que conocimos del personaje en las películas ni a lo que veremos en la serie. Se trata de una propuesta completamente única por parte del estudio con el que buscan garantizar que todos los jugadores puedan disfrutar de un enfoque nuevo de uno de los personajes más reconocidos de la obra de Tolkien.

Lamentablemente por ahora no tenemos una fecha de lanzamiento a la que aferrarnos, a pesar de que sí sabemos que hay intención de estrenar esta en 2022 en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Por ahora, lo que tenemos claro es que Daedelic está puliendo todos los detalles para ofrecer una obra completamente distinta a lo esperado.