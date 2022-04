‘Suzume no Tojimari’, lo nuevo de Makoto Shinkai, estrena su primer tráiler

La actualidad de videojuegos y anime ha estado repleta de grandes novedades entre los jugadores. Si por un lado tuvimos la oportunidad de disfrutar de un primer vistazo a ‘Kingdom Hearts 4’, por otro tuvimos la sorpresa de que Makoto Shinkai, el creador de obras tan exitosas como ‘Your Name’ nos confirmase el estreno de su nueva película, la cual ha bautizado como ‘Suzume no Tojimari’.

Esta confirmación llegaba con una fecha de estreno y, sin embargo, esta noticia no fue suficiente. Con intención de acercar su obra un poco más a los seguidores, el director publicó el primer tráiler de la película. Todo para mostrar cómo esta nueva película no solo fascina con su estilo de dibujo único y animación, sino con la espectacular trama que traerá y de la que, por el momento, no se llegan a conocer todos los detalles.

Lo que sí sabemos es que la obra, además de jugar con su estilo de animación, nos mostrará un mundo en el que la realidad parece que estará muy cerca de la fantasía. ¿Qué se oculta tras esa puerta? Pronto descubriremos la verdad en un lugar donde el peligro parece que acechará a la protagonista y a ese misterioso acompañante que se cruza en su camino.

Recordemos que esta película tendrá su estreno el 11 de noviembre, aunque su anuncio ha llegado apenas unos días después de que sucediese uno de los momentos más importantes para los fans de ‘Your Name’. Después de todo, el 8 de abril de 2022 será un día que los fans de este anime jamás podrán olvidar, todo debido a su gran calidad gráfica, su trama y, por supuesto, su enfoque único.