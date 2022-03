Tomimo's Hell: La leyenda del poema que jamás debe ser leído en alto

Las leyendas urbanas japonesas son variadas y están protagonizadas por todo tipo de criaturas. Mientras que algunas pueden ser amigables y traer consigo un buen mensaje, como es el caso de la leyenda de la mariposa blanca, hay otras que provocan que el corazón se encoja. Criaturas capaces de crear tal horror que el simple hecho de mencionarlas hacen temblar incluso al más valiente.

Hoy vamos a hablaros de un poema llamado ‘Tomimo’s Hell’, obra que forma parte del libro ‘The Heart is Like a Rolling Stone’, escrito por Yomota Inuhiko e incluso en una colección de poemas del año 1919. Su éxito en el país fue tal que pocos son los que no lo conocen y, a su vez, son muchos los que conocen los horrores que impone esta historia. Y es que este es el poema que jamás debes leer en alto.

El poema que solo podemos leer en nuestra mente

Nadie sabe cómo comenzó el rumor y, sin embargo, son muchos los que conocen las tragedias que envuelven a todos aquellos que incumplen con la palabra. Después de todo, aunque es fácil encontrar este poema debido a su gran éxito, este viene acompañado de una advertencia en la que se dice que “si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tus acciones”.

Libro de poemas | Pixabay

Esta advertencia ya de por sí provoca que muchos no quieran acercarse al poema. Después de todo, debemos saber que se trata de la historia de Tomimo, una joven que debido a sus pecados, murió para quedar condenada a vivir en el infierno. Trágica y con gran dolor expresado en cada línea, todo en él nos avisa que únicamente debe ser leído en nuestra mente y jamás en voz alta.

Sucesos extraños para aquellos que incumplieron su palabra

A pesar de todos los avisos, muchos decidieron poner a prueba su valor. Después de todo, la leyenda cobró tal popularidad que fue conocida en todo el país y muchas decidieron grabarse leyendo este poema o, en el caso de un famoso locutor de radio de hechos paranormales, leerlo para su público. Fue a este último quien no leyó todo el poema, sino solo la mitad de este y, apenas un día más tarde, sufrió un gran accidente por el que necesitó puntos de sutura.

Algunos afirman que lo han leído y no les pasó nada. Sin embargo, hay historias que narran que personas cercanas a ellos probaron a realizar el reto y nunca más se supo de ellos. Por ello, todos avisan de los peligros que vienen relacionados con esta leyenda cuyo rumor comenzó de manera anónima pero cuyo aviso sigue muy presente a lo largo de los años y va pasando de generación en generación para que nadie caiga en su trampa.