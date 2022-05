Se vuelve viral tras predecir uno de los personajes más inesperados de ‘One Piece’ en un sueño

Para muchos fans, ‘One Piece’ se ha convertido en una de las licencias manga y anime más exitosas. A lo largo de los años nos ha presentado todo tipo de historias e incluso rivales únicos que competir contra Luffy y su banda de piratas. Sin embargo, actualmente lo que todos los fans esperan es la llegada de ‘One Piece Film: Red’, obra en la que se nos presentará una nueva aventura para los piratas así como a personajes que han resultado ser un gran misterio.

A lo largo de las últimas semanas, el equipo tras esta obra nos ha ido mostrando grandes novedades de esta obra, sorprendiéndonos con diseños e historia. Claro que, ¿alguna vez te habías imaginado que uno de tus sueños fuese a relacionarse con la película? Esta es la curiosa anécdota que ha vivido esta artista, quien se ha hecho viral tras hacer ver a sus seguidores que en su día ya adivinó la existencia de un personaje en especial.

Recientemente la comunidad de fans se encontró con la versión de Thousand Sunny adaptada a un pequeño personaje que más bien parece un peluche. Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos a este personaje, sino que una artista, en su día, ya hablaba al mundo de este curioso personaje. Claro que, a diferencia de Eiichiro Oda, ella lo soñó, imaginándose que este personaje llegaba incluso a ser amigo de Chopper.

La artista no ha podido evitar verse sorprendida cuando, en su momento, se ha confirmado que el personaje realmente va a existir dentro de la película y no duda en, en tono de broma, pedir explicaciones. Después de todo, ella habló de este curioso sueño el 29 de abril de 2020, llegando dos años más tarde la versión oficial de la película y de la que, por el momento, no tenemos muchos detalles.

No sabemos si en el momento en el que este mensaje llegue a Eiichiro Oda o todos los animadores acabaremos por ver algún tipo de conversación entre la artista y ellos Sin embargo, resulta curioso y fascinante para la comunidad, quienes no pueden evitar mostrarse sorprendidos al comprobar que realmente la joven anticipó con años de antelación a este personaje.