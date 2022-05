‘One Piece Film: Red’ presenta el aspecto alternativo de Thousand Sunny

A lo largo de los años, 'One Piece' se ha convertido en una de las licencias más queridas por los fans. No es de extrañar ya que a lo largo de sus temporadas no solo hemos conocido a grandes personajes, sino también una historia única y fascinante capaz de llevarnos a todo tipo de mundos. Y lo mejor es que su camino no ha hecho más que empezar.

Si bien el anime ha logrado un gran hito histórico, muy pronto dará el salto a una nueva aventura, esta vez bajo el nombre de 'One Piece Film: Red'. Se trata de una nueva adaptación del anime a la gran pantalla donde conoceremos a personajes inesperados como la hija de Shanks, así como una aventura repleta de acción. Sin embargo, ¿esperabas conocer un nuevo aspecto de Thousand Sunny?

La embarcación de los piratas de Sombrero de paja lleva años llevando a estos a distintos puntos del punto en esa persecución por convertirse en el mejor pirata. Sin embargo, parece que en la nueva película de la licencia este tendrá un nuevo papel. No se va a limitar únicamente al hecho de que pueda acercar a los personajes a la isla, sino que parece que incluso cambiará su aspecto.

El autor del manga, Eiichiro Oda, ha sido el encargado de presentar este nuevo aspecto del barco. Claro que, ¿tendrá algún papel principal este personaje? Por ahora algunos fans han teorizado con la posibilidad de que se trate de algún tipo de espíritu del barco o, incluso, que se pueda tratar de una transformación del barco debido a un hechizo o un cambio en la isla por la que se encuentran.

Por ahora las dudas quedan en el aire. Lo que sí saben todos los fans es que 'One Piece Film: Red' estará disponible a partir del 6 de agosto de 2022. Un estreno en el que podremos conocer grandes novedades de los piratas así como algunos misterios relacionados con personajes muy importantes para Luffy.

