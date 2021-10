Se acabó el cruzar en rojo: Esta muñeca de El juego del calamar se convierte en el semáforo perfecto

En las últimas semanas, el éxito de El Juego del Calamar se ha disparado, hasta el punto de que son fans de todo el mundo los que esperan poder ver una segunda temporada. Y si esto no parece suficiente, hay jugadores que, a falta de un juego oficial, no han dudado en crear sus propias versiones en los juegos del momento, como es el caso de Roblox y ese modo que incluso ha invitado a los streamers a competir.

Sin embargo, las apariciones de esta espectacular serie no se limitan a ello y mientras somos testigos de un rumor que habla sobre un posible juego oficial en el futuro, otros aprovechan el tirón de la serie para proteger a los peatones. ¿Cuántas veces has llegado a cruzar la calle aunque el semáforo esté en rojo simplemente porque no hay un coche cerca? Con esto en mente, un centro comercial de Manila ha tomado la decisión de situar a una muñeca similar a la de El juego del Calamar precisamente para evitar esa práctica.

Una muñeca capaz de detectar cuando se ha cumplido la infracción

Tal y como se puede ver en el vídeo de presentación, cuando un peatón toma la decisión de saltarse la advertencia y cruzar el paso de peatones cuando el semáforo todavía está en rojo, la muñeca reacciona. ¿Cómo? Sus ojos se iluminan, delatando entonces que un peatón ha cometido la infracción. Claro que, por supuesto, sin una consecuencia violenta como la que se presenta en la serie, a pesar de que sí se trata de alertar de los peligros que pueden existir en caso de que aparezca un coche.

Esta sencilla premisa de la serie ha conseguido inspirar a estas calles de Manila (Filipinas) en un intento de proteger a los transeúntes. Y quizás sea un buen método para que en todo el mundo comiencen a tomarse medidas y evitar que los peatones sigan cruzando con el semáforo en rojo. Eso sí, siempre sin tomar las medidas más extremistas que presenta la serie en sus pruebas.

Por supuesto, todos aquellos que se han encontrado con la muñeca o que incluso han escuchado la historia, han aplaudido la medida. Después de todo, se trata de una curiosa propuesta en la que se consigue que los peatones tomen en serio la idea de no cruzar. De algún modo, el fenómeno logrado por esta serie ha tenido muy buen efecto y parece que puede seguir adelante.