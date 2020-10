Ni acero, ni adamantium: Los cuchillos más afilados del mundo están hechos de materiales cotidianos

Para cualquier tipo de trabajo artesanal, las buenas herramientas son esenciales para lograr un buen acabado. No disponer de las herramientas de trabajo adecuadas perjudica la calidad y normalmente también hay un perjuicio en el tiempo utilizado. En la cocina las herramientas principales son los cuchillos, los cuales deben estar perfectos para favorecer el mejor corte de los alimentos y no poner en peligro la salud física de los cocineros.

Si te informas sobre el mundo de los cuchillos de primera calidad, sabrás que Japón tiene una larga tradición en la fabricación de cuchillos y algunas de sus marcas artesanales son consideradas como las mejores fabricantes desde hace décadas. Sin embargo, hoy no os hablaremos de los inmejorables cuchillos japoneses de acero inoxidable, sino de otros cuchillos más particulares.

Un canal de YouTube se ha especializado los últimos años en crear cuchillos súper afilados con materiales completamente extraños para el negocio. Los cuchillos no sólo están hechos con estos materiales, también son funcionales y cortan como el mejor cuchillo. Probablemente no aguantarán el filo durante mucho tiempo, pero ojo, porque podrían rebanarte un dedo perfectamente en un despiste.

¿Qué clase de materiales usa para crear estos cuchillos? Productos tan raros como cartón, piedras o incluso el plástico transparente de cocina que el común de los mortales usamos para envolver alimentos. ¿Se puede hacer un cuchillo de este material? Al parecer sí, afilándolo como si se tratase de una pequeña katana japonesa…

No es, sin embargo, el material más extraño en la elaboración de cuchillos del canal “kiwami japan”, que cuenta ya con más de 3 millones de seguidores y que se ha convertido en todo un fenómeno. Si echamos un vistazo al historial de sus últimos vídeos podemos ver cuchillos de huevo, arena, piruleta, chocolate o hasta gelatina. Por supuesto, lo mejor es no intentar en casa estas creaciones si no somos expertos en la materia.