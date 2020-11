Un anuncio japonés sugiere una serie de consejos para mantener el ánimo durante la temporada navideña

Aunque cada vez queda menos para la Navidad, debido a la situación actual, este año tendremos que celebrar estas fiestas de manera totalmente diferente. Estamos acostumbrados a relacionar esta festividad con la familia y la amistad, e incluso es lo que aparece en la publicidad cuando se acercan estas fechas, sin embargo no va a ser posible. La pandemia de COVID-19 todavía está activa y es por lo que debemos mantener las medidas de seguridad, algo que puede que sea mucho más difícil de cumplir en estas fechas festivas.

Con el objetivo de conseguir que sus clientes se mantengan positivos a pesar de la situación actual, una compañía japonesa ha creado una campaña que se centra en dar consejos de cómo pasar estas navidades. La compañía en cuestión es Seibu Sogo, la cual ya ha comenzado a promocionarla bajo el nombre “Stay positive for Christmas” tanto en sus tiendas como en sus redes sociales

Como podemos ver en el vídeo promocional, esta campaña se basa en una serie de consejos para mantener el ánimo durante las fechas navideñas. Relajarse en casa, pensar en alguien, disfrutar de una conversación, son algunos de los consejos que Seibu Sogo recomienda para pasar la navidad con una mentalidad positiva y que se basan en disfrutar de las pequeñas cosas del día a día.

Si bien como cabía de esperar, no todos los usuarios captaron el mensaje de esta campaña como realmente debería. Muchos relacionaron la palabra "positive" del nombre del eslogan como si se tratara de contagiado, en relación a positivo por COVID-19 y no como feliz o activo, por lo que como consecuencia no tardaron en llegar críticas.