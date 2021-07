Buscar Pokémon nunca será más real: Este parque de atracciones propone la aventura definitiva

A lo largo de estos últimos 25 años los videojuegos de Pokémon nos han enseñado a entrenar a un equipo para ser los mejores entrenadores del mundo. La llegada de Pokémon GO supuso llevar la ficción a la vida real, y el reciente lanzamiento de New Pokémon Snap ha sido un recordatorio de que no es necesario competir contra otros entrenadores para disfrutar del universo de los monstruos de bolsillo, ya que la esencia del proyecto es capturar la belleza de los Pokémon en su hábitat natural.

Pokémon es una de las licencias más exitosas alrededor de todo el mundo, por lo que no es de extrañar que constantemente se busquen nuevas formas de disfrutar de su universo. Muchas de las criaturas que hemos podido conocer a través de las ocho generaciones están inspiradas en animales reales, y ahora los fans de los monstruos de bolsillo tendrán un motivo más para ahorrar y visitar Japón. ¿Qué te parecería si te dijéramos que está a punto de inaugurarse un parque centrado en el bioma de Pokémon?

Pokémon Wonder es un parque temático dentro de un bosque japonés situado a las afueras de Tokio creado para ofrecer una experiencia de exploración única. Los fans podrán recorrerlo y ver cuántas especies diferentes de Pokémon pueden llegar a encontrar. Hay hasta 50 criaturas diferentes repartidas por toda la exuberante vegetación, por lo que solo los verdaderos entrenadores sabrán dónde pueden esconderse y dónde verlos.

Para que la experiencia sea mucho más inmersiva, tan solo podrán entrar dos equipos formados por seis personas cada uno a la vez. A pesar de que los organizadores no han explicado si existe algún tipo de sistema de puntuación, la filosofía detrás de este proyecto es que tanto niños como adultos puedan apreciar la belleza de la naturaleza a través de Pokémon.