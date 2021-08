Carlos, el topo que gira y otros videojuegos traducidos al español que no te dejarán indiferente

Basta que alguien prenda la primera llama en Twitter para que el resto de usuarios se sumen a avivar el fuego; más aún cuando hablamos de videojuegos junto a una de la mezcla preferida en la red social, los memes. Este ha sido el caso del usuario de Twitter Uriel de Samoni y que colgó en la plataforma una foto en la que un disco de Crash Bandicoot fue ‘traducido’ en España como ‘Carlos, el Topo que gira’.

Sobra decir que en nuestro país el videojuego de Naughty Dog recibió el título original, Crash Bandicoot, pero la broma de Uriel se transformó en una grandísima bola de nieve a la que se sumaron decenas de usuarios. El tweet de Uriel se convirtió en viral, logrando casi 5.000 RT y superando la friolera de 24.000 FAVs.

Adaptar nombres de videojuegos a otros idiomas, en este caso el español, sigue siendo una de las modas favoritas en Twitter y otras redes sociales o foros como Reddit. A continuación encontrarás muchos otros más que sin duda han captado la atención de miles de usuarios y se han ganado el correspondiente favorito y RT.

Las respuestas al mensaje no tienen desperdicio. Sagas como Sonic, ahora sustituida por ‘El Prisas’. The Legend of Zelda ha pasado a denominarse en España como ‘Las trepidantes aventuras del duende Jose Luis y su armónica del destino’. Y así con un sinfín de videojuegos que han recibido su correspondiente traducción a nuestro idioma de una forma más que original y divertida.

Poco a poco los usuarios se fueron sumando con nuevas y más rocambolescas adaptaciones. Algunas de ellas francamente originales y divertidas como El Prisas, haciendo mención así a Sonic, la mascota de SEGA. Por supuesto y como cabría esperar, no tardó en surgir el debate sobre algunas de las 'traducciones' que se han realizado en nuestro país no sólo de videojuegos, sino también en películas.

Lo cierto es que en España siempre hemos contado con traducciones de lo más polémicas a ojos del resto de países. Es especialmente en el terreno del cine donde más críticas se han levantado al respecto. Tal es el caso de Blues Brothers, bautizada en España como ‘Granujas de medio pelo’ o Die Hard y que en España pudimos ver como ‘Jungla de Cristal’.