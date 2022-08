Cinco películas postapocalípticas que sirvieron de inspiración para crear 'The Last of Us'

'The Last of Us' es una de las obras maestras de la industria del videojuego. El título de Naughty Dog se ha convertido en un referente por su narrativa y personajes. Siendo un juego con una marcada temática adulta y un mundo posapocalíptico como telón de fondo, hoy os vamos a hablar de las inspiraciones para las aventuras de Joel y Ellie.

Y es que sólo hay que echar un vistazo durante unos minutos al videojuego para darnos cuenta de que 'The Last of Us' tiene un claro acento a cine. Sus autores se han basado en algunas de las películas más importantes del género postapocalíptico para contarnos esta historia que ha marcado a millones de jugadores.

Hijos de los hombres

Hijos de los Hombres | Universal Pictures

En 'Hijos de los Hombres' no hay zombies ni tampoco infectados, pero Alfonso Cuarón construye de forma superlativa una historia que nada tiene que envidiar a la de 'The Last of Us'. Un mundo sumido en el más completo caos que tiene más de pre-apocalipsis.

28 Días Después

28 Días Después | DNA Films

Una imprescindible del género zombie y considerada una de las películas más importantes de su género. En esta ocasión sí que nos encontramos con infectados. La película cuenta cómo los pocos supervivientes que quedan vivos en la Tierra deben hacer frente a la amenaza como buenamente pueden.

Soy Leyenda

Soy Leyenda | Warner Bros

Una de las películas más importantes de la filmografía de Will Smith y una de las favoritas también dentro del género de pospocalíptico. ¿Cómo te sentirías si fueras el único humano que queda sobre la Tierra? Su ambientación fue una clara influencia para The Last of Us a la hora de representar una ciudad deshabitada.

La Carretera

Escena de la película 'The road', inspirada en una novela homónima | CienciaXplora

Esta película podría ser casi la vida de Joel. No al pie de la letra, pero muy cerca. La cinta nos habla de un hombre que decide proteger a su hijo a toda costa en un mundo cruel como pocos y en el que la comida escasea pero los grupos caníbales y asesinos pululan a sus anchas.

The Walking Dead

Daryl en el último episodio de 'The Walking Dead' | Objetivo TV

Era obvio que The Walking Dead tenía un hueco guardado para el top. No es para menos si prestamos atención a la repercusión del comic pero más concretamente de la serie de TV. Un fiel reflejo de lo que sería un apocalipsis zombies y en el que más que temer a los no-muertos habría que hacerlo con los humanos.