'Uncharted 3' ya adelantó el lanzamiento de 'The Last of Us' mucho antes de saber su nombre

‘Uncharted 3’ causó sensación cuando se lanzó en PlayStation 3. El final de la trilogía de Nathan Drake era uno de los más esperados de esa generación de consolas. Una saga que nació con la tercera máquina de Sony y se convirtió en emblema de la plataforma y la industria. Sacando partido a la potencia de PS3 como pocos juegos habían hecho, con una historia trepidante y una jugabilidad aún más espectacular pocos se imaginaban lo que estaba por llegar tras las aventuras del bueno de Drake.

Nos referimos a ‘The Last of Us’. Considerado por muchos como el mejor videojuego de su generación y convertido en una obra maestra en la industria, la historia de Joel y Ellie dejó sin palabras a crítica y público. Lo que tal vez muchos no sepan es que ya en ‘Uncharted 3’, sus autores nos plantaron en la cara el nombre del que iba a ser su siguiente videojuego ¡y nadie se había dado cuenta!.

Tenemos que viajar hasta la primera misión de ‘Uncharted 3’ y en la que da comienzo el videojuego. Si echamos un vistazo a los periódicos que se encuentran en el área encontramos algo muy interesante. “Los científicos todavía están luchando para comprender los hongos mortales”, reza uno de los titulares de las noticias. Por supuesto, se refiere al cordyceps, la cepa que desencadena la infección en ‘The Last of Us’.

No sabíamos el nombre del videojuego, ni otros tantos detalles sobre el siguiente proyecto de Naughty Dog pero no cabe duda de que el estudio nos sirvió en bandeja de plata su siguiente título. Un dato que en su momento era lógico pasar por alto, por supuesto. No todos los jugadores se ponen a mirar cada pequeño recodo del escenario, y aún menos a pensar que serían pistas de un nuevo título; pero no cabe duda de que a muchos la lección aprendida les ha hecho pensar en que deberán prestar más atención a futuros lanzamientos.