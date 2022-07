Cómo una película de Tarantino y una famosa marca de refrescos fueron la causa del diseño del Agente 47 de 'Hitman'

'Hitman' es una de las sagas más queridas entre los amantes del género de la infiltración. Si bien la primera entrega data de principios del 2000, el Agente 47 ha estado presente en diversas entregas que nunca han abandonado su esencia: la infiltración y el sigilo; ofreciendo total libertad al jugador para completar las misiones y encargos más peligrosos.

Lo que tal vez muchos no sepan, incluso los más fans de la marca, es que sus autores tomaron como referencia nada más y nada menos que una conocida película de Quentin Tarantino y una conocida bebida, Coca-Cola. En una entrevista para The Gamer, el autor del libro 'The History of the Steatlh Game', Kirk McKeand, ha ofrecido datos cuanto menos curiosos sobre el nacimiento de Agente 47.

Desde IO Interactive tenían una idea clara del personaje: calvo y con traje. A día de hoy es difícil imaginar al Agente 47 con otro aspecto, ¿verdad? En una época en la que los personajes carismáticos eran clave para llamar la atención de los jugadores, IO interactive necesitaba algo más.

De la misma forma que la 'C' de Coca-Cola es uno de los signos más identificativos de la bebida, IO Interactive optó por añadir un simple código de barras en la nuca, un detalle que sin duda a día de hoy nos sirve para reconocer al instante al personaje. No era suficiente, había que añadir nuevas características al personaje.

Tal y como señala Kirk, en IO Interactive siempre han sido fans del cine de Tarantino. "El tono cambió para apoyarse más en el humor negro de la serie, y se eligió a Chicago como escenario debido a su variedad"; apunta el autor del libro en referencia al giro que incorporó la franquicia a partir de su entrega 'Hitman Absolution', una de más queridas por los fans. El año pasado pudimos disfrutar en consolas y PC de 'Hitman 3', último título de la trilogía que servía de reboot para la saga, coronándose como una de las más importantes en el género de los juegos de sigilo.