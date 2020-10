Crean el cubo de Rubik más pequeño del mundo... Y puedes resolverlo

Posiblemente uno de los primeros recuerdos que tenemos con juegos de habilidad y pruebas es, sin duda, el cubo de Rubik. Este juguete es un reto que, aunque puede parecer sencillo, supone realmente complejo dominarlo. Podemos tener una técnica y realizar el paso a paso de memoria, pero pocos son los que realmente logran dominar este juego con soltura e incluso llegando a solucionarlo en muy poco tiempo. Hasta llegar a poder solucionarlo con los ojos vendados.

Pero, aunque es posiblemente uno de los juguetes más populares y pueden parecer limitados, hay quienes han decidido ir un paso más allá, seguir explorando y dando nuevos retos para los jugadores. Por ello, conocemos versiones digitales o con distintas formas. Aunque, ¿en alguna ocasión se te había ocurrido pensar que pudiesen llegar a desarrollar un cubo de rubik en miniatura?

No, no hablamos de una versión simplemente pequeña de este juguete. Realmente hablamos de una versión tan pequeña que se trata del cubo de rubik más pequeño del mundo. Su tamaño es de 0,99 centímetros y, sin duda, es un nuevo reto para los jugadores. Sobre todo porque nos encontramos frente a un reto que realmente se puede resolver, funcionando a la perfección, aunque pueda no ser apto para todos los dedos.

Eso sí, a pesar de su tamaño diminuto, este cubo de rubik no se encuentra al alcance de cualquier bolsillo. De hecho, ya puede pedirse, aunque para ello hay que pagar, actualmente, 180.000 yenes (aproximadamente 1460,52 euros). Este precio, por supuesto, ha provocado todo tipo de reacciones en las redes, quienes no dudan en señalar que ese precio se trata de un buen obstáculo para acceder al cubo, aunque hay quienes no han dudado en admitir que quieren aceptar este y tratar de conseguir el mejor tiempo a la hora de resolverlo. De tener acceso a este cubo, ¿crees que podrías solucionarlo?