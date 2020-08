Death Stranding muestra su gran realismo gracias a la colaboración de un fotógrafo experto con el estudio

Todos aquellos jugadores que han podido disfrutar de las oportunidades presentes en Death Stranding se han encontrado con un gran realismo. De hecho, son muchos los jugadores que señalan que el juego produce la sensación de estar caminando realmente por esos terrenos. Pero, ¿hasta qué punto llega el realismo de la obra de Hideo Kojima? Ha llegado el momento de ponerlo a prueba.

La nueva colaboración de Kojima Productions ha contado con el trabajo del fotógrafo experto Pete Rowbottom, quien ha sido galardonado en 2018 como el mejor fotógrafo paisajista. En esta curiosa asociación, el estudio ha puesto a prueba su juego comparando las imágenes reales de este artista con los entornos de la obra de Kojima que hemos podido recorrer junto a Sam Bridges.

En apenas siete minutos de documental, Rowbottom explica su experiencia a la hora de recrear paisajes y no duda a la hora de comparar estas con las vistas presentes dentro del juego. Para ello, no ha dudado en sacar imágenes similares de las que los jugadores pueden llegar a tomar dentro de Death Stranding. Aunque el experto no solo se ha limitado en maravillarse con el gran realismo del juego, sino que incluso ofrece una serie de trucos para sacar las mejores fotos en la vida real.

Death Stranding está disponible en PC y PlayStation 4. Durante un tiempo se mantuvo como uno de los exclusivos de PlayStation 4 más prometedores, aunque su llegada a PC se produjo con una serie de mejoras y opciones sorprendentes que lo han convertido en todo un éxito para los jugadores.