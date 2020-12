Disfruta de tus juegos sin importar el frío: Crean la primera manta para gamers

Sin duda todos los gamers del mundo saben que el invierno es una de las mejores épocas para disfrutar de los videojuegos. Por suerte es una afición que se puede disfrutar esencialmente dentro de casa y tiene muchas ventajas en esta época.

El trabajo o los estudios suelen darnos días libres en Navidad para disfrutar más tiempo de los videojuegos, y el mal tiempo tampoco ayuda a pasar nuestro tiempo libre fuera de casa, sufriendo además los efectos de una pandemia en la que nos piden que salgamos lo menos posible de casa.

Por otra parte, en estas fechas de viajes y de distancia con amigos y familiares, los videojuegos sirven para no perder el contacto gracias a sus vertientes multijugador online. Sí, el invierno es una época genial para jugar a videojuegos, el único inconveniente es el frío… Pero ahora ya tenemos una solución específica con la primera manta para gamers del mercado.

Wata Tank | Bauhutte

No es que cualquier otra manta del mundo no nos sirva para protegernos del frío, seamos jugadores o no, pero lo cierto es que está está completamente preparada para la actividad del gamer. Por supuesto, el invento no puede proceder de otro lugar que de Japón, en concreto diseñado por la compañía Bauhutte y con el nombre Wata Tank (podemos traducir “wata” como "algodón", así que se trata de un tanque de algodón). ¿Qué la diferencia de una manta común?

El aspecto visual recuerda mucho a las carcasas y periféricos de cosolas y PC, con colores muy vivos que contrastan con el negro. La manta tiene un bolsillo superior que se puede abrir para revelar ranuras lo suficientemente grandes como para que quepan las manos y los antebrazos. Esto nos permite permanecer bajo la manta mientras sacamos las manos para agarrar el mando de control.

Wata Tank | Bauhutte

Las capas de la manta están diseñadas para mantener una bolsa de aire caliente debajo del algodón térmico, y la calidad del material que absorbe la humedad es una ventaja si las cosas se calientan tanto que sudas un poco. Sus dimensiones son de 2 metros por 1.6 metros, con un precio aproximado de 90 euros.