Encuentran la pieza de coleccionista más extraña de 'The Legend of Zelda': el mapa original dibujado a mano

'The Legend of Zelda' es una de esas franquicias que invitan a la colección, como en cualquier otra marca creada por Nintendo. En este caso hablamos de una de las IP con mayor bagaje en la industria del videojuego: decenas de entregas, merchandising muy limitado y alguna que otra curiosidad que se ha convertido en una verdadera reliquia por parte de los fans.

'The Legend of Zelda' nacía en 1986 por lo que os podéis imaginar el valor incalculable que tiene para coleccionistas el hacerse con cualquier cosa vinculada al primer videojuego de la saga. ¿Y si te decimos que existe un mapa dibujado a mano del mapa original del primer título? Y decimos original porque está dibujado a mano.

La historia del mapa no tiene mucho misterio. En 1986, año de publicación del primer videojuego, Takako Toshima dibujaba para la revista Newtype un precioso mapeado de 'The Legend of Zelda'. Una pieza que se extendía a lo largo y ancho de tres páginas de la revista. Por suerte y gracias a la devoción de varios usuarios de la marca, ahora podemos observar el mapa en su totalidad.

La cuenta de Twitter History of Hyrule se ha encargado de recopilar el mapa no sólo al completo sino además reconstruirlo en una sola imagen para que el resto de fans de la saga, y no tan seguidores, puedan apreciarlo en su totalidad. "La imagen original ocupaba 3 páginas y tenía un tamaño ligeramente diferente en cada página, con un pequeño hueco, por lo que hice todo lo que pude para juntarlo"; destacaba.

El tweet con la imagen del mapa del primer 'The Legend of Zelda' no ha tardado en hacerse viral. Y no es para menos entre la gran cantidad de acérrimos seguidores de la marca. La marca vive uno de sus momentos más dulces gracias a 'Breath of the Wild 2', el siguiente título anunciado de la IP. Por desgracia, tendremos que esperar hasta 2023 para echarle el guante en Nintendo Switch.