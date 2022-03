‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’ retrasa su lanzamiento hasta 2023

Este 2022 viene cargado de grandes lanzamientos y sorpresas inesperadas. Lamentablemente, no todo son buenas noticias para los jugadores de Nintendo Switch. Después de que se confirmase que ‘Hogwarts Legacy’ estará disponible también en Switch, la compañía ha tenido que dar una mala noticia a sus jugadores. Después de todo, la noticia más inesperada ha sido confirmada al indicarse que ‘Zelda: Breath of the Wild 2’ no verá la luz este año.

Es una noticia que ya lleva rumoreándose un tiempo, a pesar de que la compañía había indicado que sería una realidad. Sin embargo, mediante un mensaje directo del propio Eiji Aonuma, productor de la franquicia, se ha confirmado el cambio de fecha, dejando atrás su lanzamiento a lo largo de este 2022 para dar el salto a primavera de 2023. ¿Su intención? Seguir desarrollando el juego para ofrecer una experiencia completamente única.

Si bien por ahora no han aportado muchos detalles, lo que sí han hecho ha sido disculparse con los jugadores, indicando únicamente que este cambio de fecha viene relacionado con el interés de crear una experiencia especial. Por supuesto, para dar ese toque único a tan triste noticia, sí han compartido una pequeña imagen del juego, una novedad con la imagen de la espada y detalles del héroe.

Si bien este cambio de fecha ha pillado por sorpresa a muchos jugadores, tendremos que seguir a la espera de nuevas menciones por parte de la compañía y estar pendientes de aquí a primavera 2023. Por ahora simplemente estaremos atentos y veremos qué estrenos hay para Switch. La consola híbrida todavía tiene mucho que ofrecer y garantiza a todos los jugadores tener experiencias únicas.