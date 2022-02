El espectacular trabajo de un jugador que ha transformado su mesa de café en un pinball de ensueño

Cada año que pasa somos más conscientes del crecimiento que está teniendo el sector de los videojuegos en todo el mundo. Si bien en los años 90 ya tuvo gran auge, no fue hasta ahora que se ha convertido en uno de los sectores más importantes en la actualidad. Gran parte de esta popularidad se consiguió gracias a lanzamientos de grandes franquicias como 'The Legend of Zelda' o los conocidos juegos de 'Pokémon', sin dejar de lado las clásicas recreativas donde se dieron a conocer videojuegos como el 'Pac-Man' o el clásico juego pinball.

A pesar de que la mayoría de jugadores están atentos a títulos recién lanzados como 'Leyendas Pokémon Arceus' o 'Elden Ring', son muchos los que todavía piensan en juegos más clásicos como el pinball. Son muchos los que desearían tener una de estas máquinas para disfrutar cuando quisieran de alguna partida, sin embargo son muy pocos los que realmente pueden presumir de tener una en casa.

La mesa con la que podrás jugar al pinball cuando quieras

Si tu también quieres tener tu propio pinball en casa, debes saber que se puede construir una de estas máquinas de prácticamente cualquier cosa. Obviamente hay que tener ciertos conocimientos y dedicarle mucho tiempo a su construcción, como bien nos muestra el usuario buildxyz a través de su canal de YouTube.

En el canal de Youtube de buildxyz podemos encontrar como este usuario transforma una pequeña mesa de café en una increíble máquina de pinball que más de uno desearía tener en casa. Para esta particular creación utilizó el sistema original de una máquina de 1981, sistema que tuvo que restaurar y adaptar para la nueva estructura. También aprovechó los artes originales de esta máquina, los cuales estaban diseñados por el conocido ilustrador Paul Faris.

Como podemos ver en el vídeo, este fan de las máquinas recreativas trabajó tanto en la estructura interna como en el sistema electrónico para conseguir que su máquina de pinball funcione a la perfección. A diferencia de los pinball originales, este diseño cuenta con un sistema de suspensión que hace que la máquina pueda estar al paralelo del suelo como una mesa o elevarla por un lado para poder jugar cómodamente al pinball.

Si bien no todas las personas están interesadas en juegos clásicos como en pinball, nadie puede pasar por alto el buen trabajo de este usuario. El resultado final es muy impresionante, tanto que hasta quién no haya jugado nunca al pinball, no le importaría tener una de estas máquinas en su propia casa.