Estas alianzas de boda son perfectas para los fans de Pokémon

Casarse es sin duda uno de los momentos en la vida más importantes para una pareja, puesto que de alguna forma están uniendo sus vidas de forma oficial ante la ley, aunque por supuesto hoy en día no se trata de un compromiso que no se pueda romper. Pero cuando las personas se casan sin duda en la mayoría de los casos lo hacen enamoradas y con la idea de no romper nunca dicho compromiso, o al menos con la sensación de que puede durar décadas.

También los fans de Pokémon se casan y seguro que la licencia de Nintendo y GameFreak ha unido a muchas parejas a lo largo de los años. La marca de joyas nipona U-TREASURE ha visto ciertamente un buen negocio en las bodas Pokémon, motivo por el que lanza unas preciosas alianzas para los novios basadas en la franquicia de videojuegos. En concreto esta vez es Eevee el protagonista.

Alianza Pokémon | U-TREASURE

La alianza de boda presenta un solo diamante muy elegante en la parte superior, colocado entre dos Eevee que miran hacia dicho objeto. La joya tiene un Eevee masculino y otro femenino a cada lado, mirándose como si fuera un espejo. En la página web puedes solicitar que el diamante se cambie por alguna piedra preciosa más barata, así como elegir los materiales del propio anillo: plata esterlina, platino, oro blanco, oro rosa u oro amarillo.

El precio máximo que puede alcanzar el anillo de compromiso de Pokémon con los materiales más caros es de unos 1200 euros. La marca ya lanzó en el pasado unas alianzas similares pero con Pikachu de protagonista, así que los fans de la famosa licencia de videojuegos pueden elegir entre uno u otro Pokémon.

¿Tendremos boda Pokémon dentro de poco?