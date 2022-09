Este es el inesperado truco de 'Zelda: Ocarina of Time' para dar forma a su cielo

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ es uno de los videojuegos más importantes de la historia. La obra maestra de Shigeru Miyamoto sentó precedentes en muchísimos ámbitos para la industria. Desde el mostrar una aventura en completo 3D, el intento de abogar por el concepto de mundo abierto u otros elementos que más tarde fueron copiados hasta la saciedad como el Z-Targetting.

No obstante, y aunque pueda parecer una innovación menor a simple vista, ‘Ocarina of Time’ también fue pionero en la manera en la que mostraba el cielo. Sí, has leído bien. El cielo de Hyrule es importantísimo en ‘Ocarina of Time’, pero más aún la forma en la que lo hace. Y es que como ha explicado un usuario de Twitter, más que tirar de poderío técnico el videojuego opta por emplear una ilusión óptica.

Tal y como señala Daniel Baamonde en su cuenta de la red social, “el skybox es sólo un pequeño cubo giratorio que encierra la cámara y dibuja detrás todo lo demás”. El usuario explica mediante un curioso vídeo que juega con la perspectiva cómo el videojuego logra simular el efecto del cielo, siendo un cubo que en todo momento rodea a Link.

Un ejemplo más que demuestra lo adelantado que estaba a su época ‘Ocarina of Time’. El videojuego de Shigeru Miyamoto puso patas arriba la industria del videojuego con un título que si bien ya contaba con la importancia de una saga emblemática a sus espaldas tras el paso por NES y SNES, con Nintendo 64 sobrepasó todos los límites, tanto en lo jugable como en lo técnico.

¿Repetirá Nintendo el éxito con la franquicia? ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ fue el ejemplo más claro, reinventando por completo el género de las aventuras. Con ‘Breath of the Wild 2’ fijado para el próximo año es de esperar que la compañía japonesa quiera volver a anotarse un punto y consagrarse (de nuevo) como el ejemplo a seguir en su categoría.