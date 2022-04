Este es el juego de 'Pokémon' más vendido de la historia

¿Qué decir de ‘Pokémon? A mediados de los 90 Game Freak ponía la industria del videojuego patas arriba con dos videojuegos, ‘Pokémon Rojo’ y ‘Pokémon Azul’ cuyo planteamiento atraparía a millones de jugadores de todas las edades y de todos los países. Publicado en Game Boy, ambas entregas de ‘Pokémon’ serían un éxito arrollador, siendo la punta de lanza para futuras entregas de la saga. El resto, como ya sabéis, es historia.

‘Pokémon’ saltaba de los videojuegos a la serie de animación, los juegos de cartas, películas en la gran pantalla, peluches, juguetes, tiendas oficiales y un sinfín más de merchandising. Aunque también son categorías de lo más atractivas, hoy vamos a centrarnos en sus videojuegos y descubrir cuál es el videojuego de ‘Pokémon’ más vendido de la historia.

Si echamos un vistazo a las ventas de los videojuegos de ‘Pokémon’, al menos en sus entregas principales y no los spin-of, nos daremos cuenta que la edición con “menos” éxito cuenta con hasta casi 7 millones de unidades; casi nada. La medalla de plata, nunca mejor dicho, va para ‘Pokémon Oro/Plata’. Los juegos publicados en Game Boy Color se convertirían en una verdadera revolución sobre el original, siendo para muchos las mejores entregas de la saga hasta el día de hoy; logrando vender 23,9 millones de copias.

Pokémon Escarlata y Púrpura | The Pokémon Company

‘Pokémon Espada/Escudo’ es la segunda edición con más juegos vendidos. 23,9 millones de unidades del título de Nintendo Switch y su primera entrega como tal para la híbrida. Una lástima que, a pesar de su éxito en tiendas, el videojuego de Game Freak no terminara de cuajar entre el gran público y los fans de la marca. La joya de la corona sería, como ya estarás imaginando, para ‘Pokémon Rojo/Azul’. 31,38 millones de unidades vendidas confirmaron a mediados de los 90 el grandísimo éxito de la franquicia ¡y con su primer videojuego!

Otros clásicos de la marca como ‘Pokémon Amarillo’ protagonizan la mitad de la tabla, al igual que las versiones actualizadas de los juegos originales, ‘Pokémon Let’s Go Eevee/Pokémon Let’s Go Pikachu’. No cabe duda de que ‘Pokémon’ es la saga millonaria por excelencia dentro de los videojuegos y una de las que el futuro no podía presentarse más prometedor con cada nueva entrega.

Pokémon Rojo/Verde/Azul - 31,38 millones

Pokémon Rojo | GameFreak

Pokémon Espada/Escudo - 23,9 millones

Pokémon Espada y Pokémon Escudo | Game Freak

Pokémon Oro/Plata - 23,7 millones

Pokémon Oro y Plata | Nintendo

Pokémon Diamante/Perla - 17,67 millones

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente | The Pokémon Company

Pokémon X/Y - 16,58 millones

Lo nuevo de Pokémon | DefconPlay

Pokémon Sol/Luna - 16,27 millones

Pokémon Sol y Luna | Defconplay

Pokémon Rubí/Zafiro - 16,22 millones

Pokemon Edición Rubí | agencias

Pokémon Amarillo - 14,64 millones

Pikachu | Defconplay

Pokémon Omega Rubí/Zafiro - 14,456 millones

Pokémon Rubí Omega / Zafiro Alfa | www.fanpop.com

Pokémon Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Eevee! - 14,33 millones

Pokémon Let's Go Pikachu | Game Freak

Pokémon Diamante Brillante/Perla Reluciente - 13,97 millones

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente | The Pokémon Company

Pokémon HeartGold/SoulSilver - 12,72 millones

Pokémon Oro y Plata | Nintendo

Pokémon Rojo Fuego/Verde Hoja - 12 millones

Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja | The Pokémon Company

Pokémon Ultra Sol/Ultra Luna - 8,89 millones

Pokémon Ultrasol y Ultraluna | Game Freak

Pokémon Edición Negra 2/Edición Blanca 2 - 8,25 millones

Pokémon Negro 2 y Blanco 2 | Defcon Play

Pokémon Platino - 7,69 millones

Pokémon Platino | Game Freak

Pokémon Esmeralda - 7,06 millones

Pokémon Esmeralda | Game Freak

Pokémon Cristal - 6,30 millones