Estos son los animes que más te harán llorar, según una encuesta realizada por fans

A día de hoy ese prejuicio que antes había sobre el anime ya no existe y son cada vez más las personas que disfrutan de grandes historias tanto en series como en películas. Está claro que muchas series de animación japonesa están destinadas a un público más juvenil, productos kodomo o shonen, pesadas para pequeños de la casa y jóvenes. Pero hay muchos productos anime y algunos están destinados a un público más adulto, con historias y trasfondos serios, que pueden hacernos pensar y en muchos casos jugar con nuestros sentimientos.

Muchas series y películas de animación pueden conseguir hacernos llorar, sin ninguna duda, algo que sabe bien el público japonés al disfrutar desde hace décadas de este entretenimiento sin ningún tipo de prejuicio. Para averiguar qué anime produce más lágrimas entre los aficionados adolescentes actuales, Simeji encuestó recientemente a jóvenes japoneses de entre 10 y 19 años.

Con 999 participantes de este grupo demográfico, estos son los animes que más hacen llorar a los espectadores nipones, con algunas sorpresas:

10. Your Lie in April

9. Tokyo Magnitude 8.0

8. Violet Evergarden

7. Re:Zero – Starting Life in Another World

6. Anohana: The Flower We Saw That Day

5. Crayon Shin-chan

4. My Hero Academia

3. Your Name

2. A Silent Voice

1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La mezcla, sin duda, es un poco extraña. Vemos temáticas muy serias como Your Lie in April, con licencias de corte mainstream para público juvenil como My Hero Academia, y licencias de comedia como Crayon Shin-chan. Si contamos que las lágrimas pueden ser tanto de pena como de risa, entonces entendemos que Crayon Shin-chan esté en la lista. De lo contrario, no sabemos a quién puede hacer llorar el pequeño Shinnosuke Nohara.

En cuanto a licencias como Your Lie in April, Anohana o Your Name, por ejemplo, sí entendemos que en ciertos momentos puedan arrancar una lágrima a cualquier espectador, especialmente aquellos que viven las historias como si ellos mismos fueran los personajes.

En cuanto a Demon Slayer, haga llorar o no, lo cierto es que la popularidad de la licencia ha sido tan masiva en los últimos años, que es rara la encuesta de cualquier tipo que no esté liderando...