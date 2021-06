El famosísimo actor que rechazó el papel de Joel en The Last of Us: ¿se arrepentirá de ello?

Pocos actores trabajan actualmente en Hollywood tan conocidos y valorados como Matthew McConaughey, a quien hemos visto en películas y series como Contact, Dallas Buyers Club (por la que recibió un Premio Óscar), Interstellar, El lobo de Wall Street o True Detective, entre muchas otras obras. Es un actor por tanto cotizado y no son pocos los grandes estudios los que intentan contratarlo para protagonizar sus películas.

Uno de los últimos proyectos ofrecidos al actor americano ha sido un importante personaje de la serie de imagen real ambientada en The Last of Us, la licencia de videojuegos de Naughty Dog y PlayStation que tantos premios se ha llevado en la última década. HBO está preparando la serie inspirada en el universo de infectados y la productora quería en el papel principal de Joel a Matthew McConaughey, según ha filtrado el conocido insider DanielRPK.

Al parecer los responsables de la serie se pusieron en contacto con McConaughey pero recibieron la negativa por parte del actor, un desencuentro que no está claro si se debió a motivos de agenda o directamente a un desencuentro económico. Pero sin duda es una pena que uno de los mejores actores del momento no haya aceptado interpretar a Joel, cuyo juego con Ellie es esencial en el videojuego y será clave en la serie de televisión.

Los rumores apuntan a que dicho papel también fue ofrecido al actor Mahershala Ali, aunque finalmente el elegido para interpretar a Joel es Pedro Pascal, conocido por su papel reciente en The Mandalorian o su “fugaz” paso por Juego de tronos, en donde solo aguantó 7 episodios hasta protagonizar una de las muertes más memorables de la serie.

Bella Ramsey será la encargada de dar vida a Ellie en la serie cuyo estreno está previsto presumiblemente para 2022, aunque por el momento no hay fecha exacta.