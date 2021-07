El festival más famoso de Japón entre los adolescentes: ¿Cuáles son los deseos de los jóvenes nipones?

Mirar hacia las estrellas fugaces, tirar una moneda a una fuente o tener claro nuestro sueño a la hora de apagar las velas de la tarta de cumpleaños son algunas de las prácticas más comunes para pedir deseos, sin embargo, no es la única costumbre. En Japón, por ejemplo, muchas de estas costumbres que hemos citado no son una práctica habitual. Sin embargo, ellos no pueden pasar por alto el festival de Tanabata, también conocido como el Festival de las Estrellas.

Este festival se basa en un antiguo cuento popular del lugar llamado el pastor de vacas y la hija del tejedor. Esta bella historia de amor entre ambos traía consigo problemas puesto que ambos amantes, por verse y estar juntos, dejaban atrás sus tareas, sin estar atentos a los quehaceres del día a día. Por ello, representados como las estrellas Altair y Vega, se les obligó a estar separados por la Vía Láctea, permitiendo que únicamente tengan un encuentro una noche de todo el año, exactamente el 7 de julio.

Si bien la historia parte de un punto triste, para los japoneses este evento se ha ido convirtiendo en algo muy especial. Después de todo, al igual que a estos dos amantes se les permite reencontrarse, a los terrestres se les conceden sus deseos. Por ello, toda la gente de Japón celebra este día escribiendo sus deseos en un tanzaku (una pequeña tira de papel) que más tarde atan a un tallo de bambú.

Este pequeño gesto le aporta esperanza a todos los japoneses, creyendo que al menos, al tener escritos sus deseos en esos papeles, lograrán conseguir que sus deseos se cumplan en algún momento. Pero dado que todo Japón celebra este día, hay una gran variedad de deseos, aunque entre los más jóvenes se presentan unos deseos muy comunes y populares en los dos últimos años.

Con intención de conocer de dar a conocer un poco más la tradición y buscar saber un poco más sobre los deseos de los jóvenes japoneses, una compañía decidió encuestar a un gran grupo de japoneses de entre 10 y 19 años. De este modo obtuvieron más de 3000 respuestas que, para sorpresa de muchos, dieron un top 10 bastante bien definido.

10 - Paz mundial

9 - Aprobar el examen de acceso a la escuela que seleccionaron en primer lugar

8 - Tener buenas notas

7 - Que su sueño de futuro se haga realidad

6 - Ser muy alto

5 - Bajar de peso

4 - Diversión garantizada todos los días

3 - Conseguir pareja

2 - Salud para la familia

1 - Que termine la pandemia del coronavirus

En Japón, la época de exámenes es realmente estresante, sobre todo para aquellos que buscan acceso a buenas escuelas ya que, para ello, no solo necesitan buenas calificaciones, sino encontrarse entre los mejores. Una buena base para comprender lo estresantes que pueden llegar a ser estos exámenes se presenta en los animes donde los protagonistas, en muchos casos, hasta se encierran para estudiar antes de disfrutar de sus merecidas vacaciones… Al menos en algunos casos.

Sin embargo, conseguir pareja o bajar de peso se han convertido en opciones cada vez más populares. Esto no es de extrañar puesto que cada vez son más las personas que ven una total imposibilidad de salir por el covid, lo que impide el acercamiento con otras personas y, a su vez, nos mantiene más quietos, pudiendo suponer un aumento en el peso que, como bien demuestra estos jóvenes japoneses, puede llegar a ser motivo de preocupación.

Por último, si bien la salud de la familia siempre ha sido un deseo muy popular, sobre todo por el hecho de que accidentes o delitos suelen ser poco comunes en Japón, esta cobra una mayor importancia ahora que el covid-19 juega un importante papel en todo el mundo. Por ello, el primer deseo es que finalmente la pandemia acabe y, con ello, hacer que todo vuelva a la normalidad puesto que, tal y como indican algunos, si la situación sigue así, no podrán ver a su familia.