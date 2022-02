La fiebre por las cartas 'Pokémon' alcanza cotas disparatadas de criminalidad y robos de hasta 200.000 euros

Sobre las cartas Pokémon lo hemos visto prácticamente todo, o tal vez no. Casi de la noche a la mañana este tipo de merchandising basado en la franquicia de Game Freak ha dado infinidad de titulares. Desde cartas valoradas en millones de dólares, hasta usuarios acudiendo en masa a comprar sobres como si del Black Friday se tratara.

Situaciones de lo más peculiares y cuando menos llamativas que también han llegado a límites como la criminalidad. Hace unos días, en Forest Lake (Minnesota), un hombre consiguió llevarse la friolera de más de 200.000 euros en cartas Pokémon.

La tienda Punch Out Gaming fue, desgraciadamente, quien sufrió el robo. Se trata de un pequeño local en el que pueden encontrarse tanto videojuegos como merchandising. Durante los últimos meses la venta de cartas Pokémon se ha disparado hasta límites insospechados, siendo una de las principales demandas por parte de los compradores.

Aprovechando la fiebre por las cartas Pokémon, un hombre encapuchado se coló en la tienda rompiendo una pared en la parte trasera de la tienda que daba a otra tienda anexa a Punch Out Gaming. El ladrón llegó a pasar hasta dos horas en el local cargando y agasajando sus bolsillos con cartas Pokémon; momentos que pudieron recoger las cámaras de seguridad de la tienda.

Debido a que el hombre derribó una pared para entrar en el local y no empleó la puerta principal, la alarma nunca llegó a activarse. Eric Johnson, uno de los responsables de la tienda, contó para el medio Fox 9 que el ladrón tuvo que estar acompañado por alguien más para mover tantas cajas Pokémon en tan poco tiempo.

"Me di cuenta de cuánto tiempo, cariño y dinero dedicamos; me puse a llorar... No puedo recuperar ningún producto porque nuestros distribuidores no tienen ninguno. Incluso con el dinero del seguro"; destacaba Eric en declaraciones para la cadena. Varias tiendas de la zona, así como compradores habituales del local, han mostrado su total apoyo para ofrecer cualquier tipo de ayuda que pudieran necesitar, incluso estando atentos a posibles packs o cajas sospechosas que se vendieran durante los próximos días.