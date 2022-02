Tiras de cartas Pokémon sin cortar en fábrica, el nuevo objeto que desean los coleccionistas

A estas alturas sobran las presentaciones en torno a la fiebre por las cartas Pokémon; pero para los más rezagados, ahí va un breve resumen. A finales de los 90 y principios del 2000 fueron un auténtico fenómeno, un hobbie más para muchos jóvenes de la época. Pasaron los años y aunque Pokémon continuó expandiendo su universo con nuevos juegos, las cartas de la franquicia cayeron en saco roto.

No fue hasta hace unos años cuando, casi de la noche a la mañana, muchos coleccionistas y no tan coleccionistas comenzaron a hacerse con cajas de sobres, unboxing en directo, venta de cartas y en general todo lo que engloba a este mercado. Las cartas basadas en la primera generación son las más valoradas, no siendo difícil encontrar ventas millonarias en subastas con tal de tener ese Charizard tan especial o aquel Pikachu perteneciente a una edición única y exclusiva de 1998.

En plena vorágine por el coleccionismo de cartas Pokémon ha surgido un 'protagonista' que nadie esperar encontrar y ahora todos quieren. Se trata de nada más y nada menos que una tira completa de cartas Pokémon que no ha pasado por el correspondiente corte de fábrica. Una pieza única, extremadamente rara y ha dejado a los coleccionistas del hobbie boquiabiertos.

La hoja en cuestión cuenta con 99 cartas, perteneciendo a un lote del lanzamiento del juego a finales de los 90. Entre las cartas encontramos un total de 16 cartas brillantes incluyendo un Blastoise y un Charizard, varios Mew o hasta 32 Machamps.

Como ya estarás imaginando, un lote como este y en semejantes condiciones puede alcanzar un precio fuera de lo normal y por ahora no está decepcionando. A falta de cinco días para que termine la subastas, la tira de cartas ha alcanzado la nada desdeñable cifra de 46.000 dólares.