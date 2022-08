'Final Fantasy VII' uno de los mejores JPRG de la historia pudo ser un juego de detectives

¿Es ‘Final Fantasy VII’ el JRPG más importante de la historia? Esta es una pregunta que muchos fans, y no tan seguidores del género, todavía se hacen a día de hoy. De lo que no cabe duda es que la obra de Squaresoft influyó sobremanera en la industria del videojuego, marcando un antes y un después para la saga y títulos posteriores. Dato que sin duda la gran mayoría conoce, pero tal vez lo que no sepan es que ‘Final Fantasy VII’ estuvo a punto de ser muy diferente a como lo conocemos hoy en día.

Y es que las aventuras de Cloud, Tifa, Barret y compañía distaban de ese aspecto sombrío con elementos de combates por turnos y conversaciones casi lacrimógenas. Squaresoft tenía otra idea en mente, una que pasaba por hacer de la aventura un juego de detectives. Mucho antes de Midgar, de ambientar la historia en una ciudad de tintes cyberpunk y un grupo antiterrorista, el estudio japonés había trazado un proyecto mucho más cercano.

Nueva York y una trama abordada desde el punto de vista de un detective. Puede que la idea a día de hoy nos parezca rocambolesca cuanto menos, sin duda, pero Squaresoft estaba entusiasmada con el planteamiento. Por suerte, decidieron darle un par de vueltas y finalmente quedó desechada. No encajaba con la saga tras venir de entregas como ‘Final Fantasy VI’, obra maestra atemporal de Super Nintendo.

Final Fantasy VII Remake | Square Enix

No obstante, en el estudio nipón no estaban dispuestos a dejar pasar tan jugoso planteamiento. Quedó guardado en el cajón. Unos años más tarde le darían forma, pero adoptándolo a otra marca: ‘Parasite Eve’. La franquicia de culto, también de Squaresoft, nos mostró una ciudad de Nueva York en la que los detectives estaban presentes, así como policías y una protagonista que debía de enfrentarse a una despiadada mujer que pretende dominar al ser humano tras un fallido experimento. Una mezcla única de terror, componentes de estrategia y elementos de rol.

Qué diferente hubiera sido ‘Final Fantasy VII’ de no haber abordado la temática que conocemos a día de hoy, ¿verdad? Square Enix está trabajando actualmente en la segunda parte del remake de este clásico de PlayStation. Una secuela que por ahora no tiene fecha de lanzamiento y todo apunta a que se tratará de una trilogía.