'God of War' y su guiño a Hulk que muchos fans no llegaron a entender

Cada vez está más cerca el estreno de ‘God of War Ragnarok’, la secuela de uno de los títulos más queridos y aplaudidos de PlayStation. Desde su estreno, ‘God of War’ fue una sorpresa completa para los fans, no solo por el hecho de que nos mostraba nuevamente las aventuras de Kratos, sino por la forma en la que este veía su historia unida a su hijo. Esto dio un juego inesperado a la hora de formar un vínculo entre padre e hijo que nadie esperaba, así como incluso ser parte de uno de los spoilers más grandes del juego.

Sin embargo, lo que más puede llamar nuestra atención es la gran base en la mitología nórdica que este juego mantiene de principio a fin. Ya sean los personajes repartidos por su mundo, como la historia que cuenta en sí, la obra mantiene esa esencia mágica de la mitología. A pesar de ello, eso no ha impedido que los grandes héroes de Marvel se cuelen de curiosos modos en su historia, exactamente con una referencia a Hulk.

El inesperado guiño a Hulk en God of War

Muchos fans pasaron por alto esta referencia, sobre todo porque se encuentra en una de las habitaciones del Templo de Tyr. Aquí los jugadores tienen que luchar contra dos villanos que, realmente, pueden resultar bastante simples si tenemos en cuenta los otros grandes peligros que acechan. ¿Por qué? Se tratan de dos trolls, uno de escarcha y otro de fuego, los cuales realmente son muy sencillos de derrotar.

Sin embargo, lo interesante de esta escena se encuentra en las respuestas de Kratos y Atreus ante este acto. Mientras que Kratos responde en inglés con un “I’ve beaten bigger” (traducido al español como “He vencido a más grandes”), Atreus responde con “Heh, puny troll” (traducido como “Je, troll insignificante”). ¿Cuál es la referencia entonces? Esta se encuentra exactamente en las palabras de Atreus, las mismas que en su día Hulk utilizó tras aplastar a Loki en ‘Los Vengadores’.

Un guiño brillante repleto de secretos

Si bien en la versión de España, Hulk se aleja de Loki diciendo “dioses a mí”, en la versión original la frase es “puny troll”, una forma burlona de llamarlo “dios insignificante”. Después de todo, Loki no dudaba en burlarse de él, en indicar que se detuviese, que no podría con un dios para, más tarde, acabar aplastado contra el suelo por un enfurecido Hulk cansado de escucharlo.

Lo mejor es que se trata de una referencia brillante si tenemos en cuenta el gran secreto que oculta Atreus. Así es que ante nosotros se encuentra una de las muchas curiosidades que ‘God of War’ oculta a sus jugadores y que, sin duda, cuenta con una esencia completamente única.