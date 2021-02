El guarda de seguridad más feliz del mundo vive en Japón y un vídeo lo demuestra

Decía un conocido personaje de ficción en el cine que cuando tienes una labora o un objetivo, debes darlo todo para cumplirlo y, si este no es el esfuerzo que estás disponible a realizar, entonces no te molestes en intentarlo. Sí, el clásico "hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" de Yoda en Star Wars. Lo que es simplemente una frase emblemática en una película, lo cierto es que hay una cierta filosofía del trabajo en Japón que sigue un poco estos principios.

Todos hemos leído cosas sobre el voraz sistema laboral en Japón, y como los empleados pueden pasar muchas horas sin descanso en sus oficinas, hasta el punto de tener que echar una pequeña siesta por agotamiento (que en algunos casos es hasta obligatoria). Pero, quizás, el vídeo que recientemente se ha hecho viral no tenga nada que ver con el duro sistema laboral de Japón y, simplemente, estamos viendo a un empleado que le encanta realizar su trabajo.

En esta ocasión vemos un vídeo capturado por el usuario de Twitter @Flamingo_310, en donde el protagonista es un guardia japonés que controla el tráfico en la salida de un estacionamiento, para que los automóviles puedan salir sin causar peligro para los peatones. Sin embargo, lo que más destaca son las ganas que le pone este guardia de seguridad a su trabajo, agitando los brazos y pegando pequeños saltitos.

Parece incluso una pequeña danza que controla el movimiento de los coches y de los peatones, que pasan caminando o en bicicleta. También tiene tiempo de saludar alegremente a los conductores cuando se van de su parking, lo que seguro alegrará a sus clientes. Y no, no se trata de algún tipo de costumbre que realicen todos los guardias de seguridad de Japón, la mayoría realizan las funciones con una puesta en escena menos espectacular…

El video tiene actualmente más de 3 millones de visitas y ha conquistado a los usuarios de Twitter, que ya lo consideran el guarda de seguridad más feliz del mundo. De hecho, el propio usuario que ha subido el vídeo hacía una interesante reflexión compartida por el resto de tuiteros: “La próxima vez que vea a un guardia de seguridad, no solo a este sino a cualquier guardia de seguridad, asegúrese de decir 'otsukare-sama' (gracias por trabajar duro). ¡Demostremos nuestro agradecimiento a todos los guardias de seguridad!".