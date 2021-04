¡Hasta 25 kg menos! Entrena como un personaje de anime y logra un increíble cambio físico

Perder peso no es nada sencillo y en muchas ocasiones las personas con sobrepeso abandonan los métodos para hacerlo si no ven resultados rápidamente. Una buena dieta y mantenerse activos es lo esencial para tener una figura saludable, pero en ocasiones las dietas son demasiado restrictivas y, dependiendo del peso, no todos los ejercicios son buenos para bajar de peso debido a las articulaciones.

Lo más recomendable es acudir a especialistas de nutrición y forma física para que nos guíen conjuntamente en un plan sólido que evite el efecto rebote, pero que también proporcione avances significativos en poco tiempo... ¡o también podemos usar una serie anime de moda como reflejo!

En 2019 un inversionista llamado Sean entrenó como One-Punch Man durante treinta días y se puso en excelente forma. El webcómic de acción y comedia japonés, creado por One, está protagonizado por Saitama, un poderoso superhéroe calvo que derrota fácilmente a los monstruos y otros villanos con un único golpe de su puño. ¿Y si entrenamos como Saitama no sólo durante un mes, sino que lo hacemos más de un año?

El protagonista de hoy es el youtuber llamado Jigoku Dera Guren Maru, que comenzó el reto de entrenar todo un año como el personaje del anime pesando 82,7 kilogramos. Todos los días hizo 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y corrió 10 kilómetros, como en One-Punch Man.

No sólo logró perder peso y llegar a los 57.6 kilogramos, algo que obviamente no es fácil especialmente cuando te acercas a tu peso ideal, ya que el músculo es pesado, también logró un cuerpo esculpido e incluso con las clásicas tabletas de chocolate en el abdomen. Esto demuestra, sin duda, que el entrenamiento de Saitama funciona a la perfección.