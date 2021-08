La historia más increíble: El motivo por el que un hombre nadó desde Rusia hasta Japón

Muchos tenemos el gran deseo de viajar en algún momento de nuestra vida a Japón, uno de esos países que fascinan a todos tanto por las maravillas que presenta como a la hora de contar con una de las culturas más llamativas. Son capaces de sorprendernos de todas las formas posibles, incluso haciendo que aquello que parece imposible sea totalmente real. Por ello, tampoco nos extraña comprobar que pueden tener historias únicas y llamativas.

Si bien en su día nos quedábamos sin palabras con una historia en la que un oso y un hombre desnudo ocupaban las noticias de un pequeño pueblo de Japón, la que os vamos a transmitir ahora no os va a dejar menos sorprendidos. Pero antes de relatar esta vamos a hablar del pequeño pueblo de Shibetsu. Se trata de un pueblo de pescadores que se encuentra en la costa este de Hokkaido. Tan pequeño es que apenas cuenta con unos pequeños miles de habitantes.

Se trata de uno de esos lugares a los que no es tan fácil acceder. De hecho, destaca por ser uno de los pocos rincones de todo Japón a los que no se puede acceder en tren. Por ello, aquellos que quieren visitarlo tienden a acceder con un viaje en coche, por lo que se trata de uno de esos destinos perfectos para estar tranquilo y disfrutar de la calma. Sin embargo, eso no ha impedido que se hayan visto sorprendidos por un hombre que accedió al lugar a nado. Y aún más espectacular es saber que hizo este camino desde Rusia.

Nadando en el mar | Pixabay

Llegó al lugar a base de nadar hasta el lugar

La policía de Nakashibetsu se vio sorprendida cuando, de pronto, un hombre no identificado apareció en el lugar. Se indicó que este apareció vestido con ropa deportiva, zapatillas, un sombrero de ala y mascarilla. En el camino fue encontrado por un peatón que, al saber que este buscaba ayuda, lo guió hasta la comisaría, donde allí indicó que acababa de llegar nadando desde Rusia y que estaba buscando asilo político.

Claro que esto tiene una pequeña trampa ya que no viene desde Rusia en sí, sino desde la isla de Kunashir, la cual está controlada por la propia Rusia. Sin embargo, no deja de ser un buen trayecto puesto que se trata de un viaje de más de 20 kilómetros con agua a 15ºC. Una temperatura que, según afirman los del lugar, llega a provocar que las personas se desmayen en cuestión de horas si están expuestos.

Kunashir forma parte del archipiélago de las Islas Kuriles, todas controladas por Rusia, aunque actualmente se encuentra en disputa con Japón. ¿Cuándo pudo tomar el control de este lugar Rusia? En plena Segunda Guerra Mundial. A pesar de esto, nada impide que Japón trate de negociar, por lo que actualmente ambos países se encuentran buscando un punto común.

Un viaje que ha despertado el interés de las redes sociales

Por supuesto, y volviendo al tema principal, la historia del misterioso visitante ha llegado a llamar la atención de todo internet. Después de todo, muchos sienten curiosidad por saber qué le pudo llevar a querer tomar este destino o aventurarse a recorrer esa gran distancia a nado. Sin embargo, los detalles sobre este motivo de huida no han sido compartidos, a pesar de que sí existe una particularidad en esta historia.

Según han indicado, el hombre indicó a la policía una petición especial y es que solicitó asilo en un tercer país. Por supuesto, aquí no entran ni Japón ni Rusia. Por ello, y debido a la naturaleza extraña de esta historia, tanto la Policía de la Prefectura de Hokkaido como la Oficina Regional de Inmigración de Sapporo se encuentran investigando esta petición y tratando de confirmar la identidad del misterioso hombre.

Lo que sí está claro es que muchos dudan de que esta historia pueda ser real puesto que no acaban de creer que alguien pueda llegar a recorrer a esa temperatura los 20 kilómetros de distancia. Sin embargo, otros se preguntan qué ha podido provocar que este hombre haya tomado esta decisión y, sobre todo, si finalmente conseguirá lo pedido.