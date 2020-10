Imperecederos: Los japoneses eligen los 10 animes que nunca pasarán de moda

Aunque este arte es especialmente popular en Japón, el género anime está consiguiendo cada vez más popularidad a nivel mundial. Gracias a series como Dragon Ball, One Piece o Naruto muchos se introdujeron en este característico estilo y fue gracias a ellas que actualmente obras como My Hero Academia o Ataque a los titanes tengan tanto éxito. Esto no quiere decir que los animes clásicos no sigan siendo muy bien valorados hasta el punto de poder decir que parecen eternos, capaces de superar cualquier reto y no pasar jamás de moda.

A través de un sitio web, se preguntó a diferentes seguidores del anime si había alguna serie que podían ver una y otra vez sin llegar a cansarse. Casi todos los participantes respondieron afirmativamente, llegando a superar el 75% las personas que dijeron sí. Al ser tan alta la cifra se preguntó a cada una de estas personas cuál era la obra anime en cuestión, con lo que se pudo hacer una lista de los 10 animes que seguirán siendo populares sin importar el paso de los años puesto que su calidad parece inmejorable.

Princesa Mononoke | Studio Ghibli

Lista de los 10 animes que nunca pasarán de moda

10. Lupin III

9. Gintama

8. El viaje de Chihiro

7. YuYu Hakusho

6. Princesa Mononoke

5. One Piece

4. Crayon Shin-chan

3. Detective Conan

2. Laputa: Castillo en el cielo

1.Mi vecino Totoro

Si bien esta es la lista de los 10 animes que nunca pasarán de moda, son bastantes más los que los participantes de esta encuesta mencionaron. Populares series anime como Cowboy Bebop, Doraemon y Card Captor Sakura también son consideradas como animes que seguirán siendo populares con el tiempo, pudiendo considerarlas como referentes de este género.