Los mejores videojuegos basados en anime

La línea que separa el mundo de la animación japonesa y los videojuegos es más fina que nunca. Gracias a la evolución de los gráficos en los últimos años podemos disfrutar de aventuras que bien podrían pasar por un anime. En el mercado existen numerosas propuestas que son de carácter obligado para todo amante de la cultura japonesa, obsequiándonos con un producto de calidad en lo jugable.

Berserk es una de las obras más importantes e influyentes del manga. Tecmo Koei nos ofreció hace unos años la posibilidad de interpretar al carismático Guts en Berserk: La Edad de Oro. El juego recoge con acierto el arco del mismo nombre de la saga de Kentaro Miura, incluyendo escenas cinemáticas sacadas de los OVAs. Todo ello bajo el prisma de un mousou en el que nos sentiremos como el verdadero Caballero Negro despedazando demonios por doquier.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution, | DefconPlay

Dragon Ball FighterZ es sin lugar a dudas la mejor representación hasta la fecha del manga de Akira Toriyama. A pesar de que numerosas compañías han intentado reflejar la intensidad de los combates de Goku y compañía, sólo Arc System Works ha dado en el clavo. Tenemos un ingente plantel de personajes a escoger y en el que la jugabilidad destaca por su accesibilidad para cualquier tipo de jugador, pero al mismo tiempo de la exigencia requerida para dominarla.

A medio camino entre la aventura y el juego de lucha encontramos Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. Desarrollado por Cyberconnect2, posiblemente estemos hablando de la representación más lograda hasta la fecha de un anime. Los motivos son varios, desde su completísimo modo historia hasta un sistema de combate frenético y en el que no falta de nada. Imprescindible tanto para fans de Naruto como para aquellos que nunca se han acercado a la franquicia.

Attack on Titan 2 | Tecmo Koei

Con el paso de los años Yu-Gi-Oh se ha ganado el corazón de los fans. Y no hablamos única y exclusivamente por su componente de coleccionismo y merchandising relacionado con las cartas, sino también por su historia. Legacy of the Duelist es el título más fiel al anime, pero a la vez el que mejor representa las adictivas partidas de cartas de este popular anime.

Desde que vimos el primer episodio de Attack on Titan no podíamos quitarnos de la cabeza la idea de tener en nuestras manos un juego basado en la serie. Para ello tuvimos que esperar hasta Attack on Titan 2. Creado por OmegaForce, la secuela refleja ahora sí y con acierto toda la crudeza y violencia de los combates que presenciamos en el anime.