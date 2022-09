La importancia de la velocidad de los fotogramas en los videojuegos

FPS. Velocidad de los fotogramas. Fotogramas por segundo. Existen varios términos para definir la velocidad de imágenes en un videojuego. Aunque siempre ha sido un elemento vinculado al mundo de PC, desde hace unos años está más presente que nunca en consolas. Con la llegada de las resoluciones FULLHD y más concretamente el salto técnico de Xbox One y PlayStation 4, el debate sobre si los juegos son mejores a 30 o 60fps ha generado tanto odio como pasión.

Hay quienes sostienen que cualquier shooter o juego de conducción debería de funcionar a 60 frames por segundo, mientras que otros géneros como la aventura, por ejemplo, son más que suficientes unos 30fps. Pero, ¿quién está en lo correcto? ¿Cómo de importante son los fotogramas y su velocidad en un videojuego?

Sakurai, padre de Kirby y otras sagas como ‘Super Smash Bros’, ha hablado largo y tendido sobre la importancia de los FPS en los videojuegos. En su más reciente vídeo para YouTube, el creativo japonés ha tenido en cuenta todos los prismas, además de explicar brevemente el funcionamiento del framerate, etcétera.

El japonés declara abiertamente que 60fps es una tasa ideal para jugar a videojuegos, mientras que 30fps es adecuado o correcto. ¿Se ha mojado Sakurai a la hora de hablar abiertamente sobre cuál debería de ser la mejor elección? No mucho la verdad; aunque sí ha querido ejemplificar su explicación con un título clave del catálogo de Switch. El creativo mantiene que 30fps sigue siendo más que adecuado para jugar, un claro ejemplo lo encontramos en ‘Breath of the Wild’; aunque no se esconde a la hora de mantener que, mientras sea posible, 60fps sería lo ideal.

El catálogo de Nintendo Switch está repartido en lo que a velocidad de fotogramas se refiere, encontrando títulos tanto a 30fps como 60fps. PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por su parte, ofrecen una mayor oferta de videojuegos a una tasa de frames mucho mayor. Y no nos referimos sólo a que los 60fps se han convertido en el estándar para las nuevas máquinas de Sony y Microsoft, sino que éstas también son compatibles con ciertos títulos que pueden alcanzar una velocidad de 120 fps (o superior) siempre que la pantalla sea compatible. Y vosotros, ¿a qué tasa de imágenes por segundo preferís jugar?