Incluso en los videojuegos las madres tienen siempre razón, y este jugador de Apex Legends lo demuestra

Quizás cuando somos pequeños no nos damos cuenta y en muchos casos nos enfadamos con ellas, pero por norma general los consejos de una madre están cargados de sabiduría, aunque sea sobre lo mal que juegas a un videojuego... Esto es lo que le ocurrió recientemente a un gamer japonés que contó su historia en Twitter y que, por supuesto, se hizo viral entre los jugadores de dicho país.

Y es que los consejos de una madre, por duros que sean, al final siempre son de ayuda y dicen siempre la verdad... Kengo Matsumoto (@mangadaisuki15 en Twitter) se encontraba inmerso en una sesión de juego de Apex Legends, el título de EA que en la actualidad es uno de los battle royale más conocidos del mercado. Esto de por sí ya es algo raro, ya que los shooters multijugador no suelen funcionar en Japón y no gustan tanto a los consumidores (salvo Splatoon). Pero nada está escrito en lo relacionado a gustos, así que este jugador se encontraba inmerso en varias partidas.

La gran sorpresa es que su madre, que estaba junto a él, sin duda le estaba prestando atención a sus partidas y no dudó en hacerle un comentario un tanto hiriente. Ella, como madre, no podía quedarse callada mientras sentía que su hijo no se estaba aplicando correctamente en lo que estaba haciendo. La clave de sus derrotas en la partida la tenía su madre, quien había detectado el error que el propio jugador no quería reconocer.

"Mira, sigues saltando frente a tus oponentes, y por eso sigues perdiendo"

Lo que más sorprendió a los jugadores es que la madre no tenía quejas del juego o del tiempo que su hijo estaba pasando frente al televisor, el problema era la mala actitud del hijo frente a sus rivales, y la imposibilidad de ver sus errores. "Ella tenía toda la razón y me hizo reflexionar sobre mis acciones", tuitea Matsumoto en su cuenta.

Pero es cierto que la primera reacción de Matsumoto fue de sorpresa: "Espera, ¿entiendes cómo se juega a este juego?", le preguntó a su madre. A lo que ella respondió: "Entiendo que te siguen matando de inmediato".