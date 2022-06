Un jugador de 'The Last of Us 2' descubre un curioso detalle reflejado en el arma de Abby

'The Last of Us: Parte 2' se ha convertido en una de las obras más importantes de la industria del videojuego. No sólo por sus mecánicas jugables, sino también y más especialmente por su narrativa y la cuál generó todo tipo de debates en redes sociales y foros.

Publicado en PlayStation 4 y posteriormente en PS5 mediante una actualización, no cabe duda de que el último videojuego de Naughty Dog sentó cátedra a nivel gráfico, exprimiendo al máximo el potencial gráfico de la consola de pasada generación de Sony. Varios años después de su lanzamiento sigue siendo uno de esos títulos que mantiene un nivel sobresaliente, pero del que también se siguen encontrando todo tipo de detalles.

Recientemente un usuario de Reddit ha descubierto un detalle impactante que demuestra, una vez más, el impecable mimo puesto por el estudio y el equipo de Neil Druckman en 'The Last of Us: Parte 2'. Se trata de nada más y nada menos que la fecha de lanzamiento del primer videojuego de la marca, un dato que aparece fijado de tal manera que sería muy fácil dejar pasar por alto.

Dicho esto, ¿dónde podemos encontrar este curioso easter egg? Pues nada más y nada menos que en la pistola de Abby. Y no precisamente en una zona cualquiera, sino en el propio cañón del arma, como si estuviera grabada. "El número en la pistola de Abby es 6-14-2K13, que es la fecha de lanzamiento de TLOU1 (14 de junio de 2013)"; explica el usuario a través del foro. Un easter egg curioso e impresionante que demuestra una vez más el grandísimo nivel de perfección y obsesión por el detalle en 'TLOU2'.

Con un juego que sigue dando mucho de lo que hablar, los últimos rumores vinculados a la saga de Naughty Dog apuntan a que el estudio estaría trabajando en la esperada modalidad online. Dicha vertiente vendría acompañada de modos clásicos pero también otros sorprendentes para la marca, como una versión al más puro estilo battle royale.