El modo multijugador de 'The Last of Us Parte 2' es un proyecto de dimensiones espectaculares

Desde hace unos años se rumorea el lanzamiento de un modo multijugador para 'The Last of Us: Parte 2'. Si bien Sony y el propio estudio no se han pronunciado al respecto, el insider Jeff Grubb tendría más datos al respecto. Y es que desde Naughty Dog no querrían una modalidad clásica y sencilla para el videojuego al más puro estilo arenas jugador contra jugador.

En palabras de Jeff, el estudio estaría centrado en ofrecer un proyecto multijugador de grandes dimensiones. Tal y como ha asegurado en su último podcast, el título llegaría como juego independiente del experiencia estándar que ya hemos disfrutado en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Esto quiere decir que el modo multijugador de 'The Last of Us Parte 2' sería un juego standalone, de ahí el empeño puesto por Naughty Dog para hacer un producto mucho más ambicioso, aunque según diversas ofertas de trabajo del estudio éste podría ser de carácter free to play.

Son muchas las opciones que se abren en este campo. La primera y más destacable es alejarse de la variante Facciones de la primera entrega, aunque una de las más recordadas. Hablamos de un título online mucho más trabajado y con mayor profundidad, al que además habría que añadir incluso un modo battle royale. Por ahora, y a faltar de confirmación oficial, sólo se trata de rumores.