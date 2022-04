Naughty Dog, creadores de ‘The Last of Us’, trabajan en un remake todavía no anunciado

Para muchos jugadores, Naughty Dog se ha convertido en todo un referente del mundo de los videojuegos. No podemos olvidar que este ha sido el encargado de dar vida a ‘Crash Bandicoot’ o incluso obras como ‘The Last of Us’ y ‘Uncharted’. Su último proyecto, ‘The Last of Us 2’, ha sido uno de los más elogiados y es por ello que todos los fans siguen de cerca cada pista compartida por el estudio, en busca de saber qué pueden tener entre manos.

Si bien sabemos que actualmente la compañía trabaja en el multijugador de ‘The Last Of Us 2’, parece que no es el único proyecto en el que debemos fijarnos. Así al menos es lo que indica la actualización del perfil de Linkedin de uno de los empleados de Naughty Dog. Una actualización del perfil de Corey Hong, quien ha trabajado en bastantes proyectos del estudio y algunos de ellos, como es de esperar, relacionados con ‘The Last of Us’.

The Last of Us | Naughty Dog

La mención de un remake, a pesar de no apuntar a ningún título exacto, ha despertado las alarmas por parte de los jugadores, quienes aseguran que podría tratarse del rumoreado remake de ‘The Last of Us’. Una mención que llegó con Bloomberg y que, desde entonces, se ha ido respaldando con diferentes insinuaciones por parte del estudio o incluso en eventos de la propia Sony.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, por ahora, tendremos que esperar a la confirmación por parte del estudio para comprobar si esta noticia se hace finalmente realidad. Después de todo, el estudio ha asegurado que tiene algo grande en marcha, a pesar de que por ahora no haya querido hacerlo oficial o, simplemente, haya querido mostrar más intenciones que las ya conocidas.