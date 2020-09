Los Kappa y otros espíritus japoneses que creías amistosos y son todo lo contrario

Probablemente Japón es uno de los países con una cultura de leyendas más extensa en el mundo, muchas de las cuales aún se conservan hoy de forma más o menos tradicional o adaptadas a los tiempos modernos. Sin embargo, muchos de los protagonistas de dichas leyendas se han adaptado, mostrando una versión del yokai más amigable que la original. Existen criaturas de las leyendas niponas que en ningún caso son los seres amables que hoy conocemos y, de hecho, suenan despiadados y crueles.

El kappa

Esta criatura medio tortuga, rana y duendecillo es considerada actualmente como un ente amable e incluso amigable, prácticamente como una mascota. Películas como El verano de Coo han contribuido a que veamos esta criatura de una forma dulce. Sin embargo, el yokai original era muy diferente.

Los kappa son criaturas pequeñas del tamaño de un niño, con aspecto de reptil, que vivían en las orillas de los ríos. La leyenda asegura que estos seres solían engañar a los niños, llevándolos a los ríos para ahogarlos en ellos. También espiaban a los jóvenes y llegaban a violarlas en las orillas del río. Incluso representaciones clásicas del ser mitológico muestran a los kappa comiendo partes del cuerpo de un humano.

El betobeto-san

Betobeto-san ha aparecido en varias encuestas como uno de los yokai preferidos de los nipones, generalmente por su apariencia tan parecida a personajes amables como Pac-Man, pero nada más lejos de la realidad. La actuación del Betobeto-san es de lo más inquietante.

Imaginemos la escena: caminas por un sendero oscuro de noche, sin nadie alrededor. De repente escuchas pasos, alguien te está siguiendo, pero cuando te das la vuelta nunca ves a nadie. Cada vez camina más cerca, se escucha más fuerte, y llegas a sentirlo en la nuca. Es Betobeto-san, quien camina a tu lado hacia un destino incierto. Para librarte de esta criatura debes decirle "Betobeto-san, pase usted primero", para que camine delante y se marche.

El umibōzu

Conocidos como los monjes del mar, curiosamente estos entes no tienen nada de espiritual. Estas criaturas con el aspecto de una cabeza calva gigante de color negro se manifiestan especialmente en aguas tranquilas, pero no permanecerán así por mucho tiempo.

Cuando se manifiestan la tempestad no tardará en aparecer, siendo un mal presagio para los marineros, que no levantarán sus velas hasta que se marchen. Son tan peligrosos para los marineros porque tienen la habilidad de crear grandes remolinos que engullen todo lo que encuentran a su paso. Si aparece uno de estos yokai en tu camino, empieza a rezar para que las tormentas y otros eventos no te quiten la vida.