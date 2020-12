La maldición de los enamorados, la terrible leyenda de cómo los ancianos pierden su alma

Japón no solo es un magnífico país al que viajar para conocer su cultura y algunos de los lugares más emblemáticos que, en ocasiones, hemos tenido la oportunidad de ver en el mundo de los videojuegos. También es un lugar en el que nos encontramos con todo tipo de leyendas que logran atemorizarnos por un día, minutos o para toda la vida. Las leyendas urbanas, también conocidas como creepypasta, son muy populares en Japón y hoy os traemos una de las que pueden poner los pelos de punta.

Esta vez dejamos a un lado los fantasmas y monstruos para guiar nuestros pasos hacia el alma. Si bien es cierto que jamás se ha llegado a demostrar la existencia del alma humana, desde hace cientos o miles de años se cree de su existencia a nivel mundial. Por ello, no es de extrañar la existencia de leyendas relacionadas con esta, de las cuales hoy os presentamos una conocida como la “maldición de los enamorados” o “maldición del enamorado”.

Es posible que conozcas algún caso en el que, cuando una persona anciana fallece, su pareja no le sobrevive mucho tiempo, algo que en Japón explican con la creencia de que es debido a los lazos atados durante toda una vida juntos los que terminan con el otro miembro de la relación. De hecho, esto no solo sucede entre los humanos, sino que también se observa en muchos casos con animales. Eso sí, la historia no ha hecho más que empezar.

Anciana | Pixabay

Si nos adentramos en la mitología japonesa, cuando una persona fallece, su alma es recogida por una criatura. Aunque dentro de la mitología son muchas las criaturas que pueden realizar esta tarea, principalmente la figura más conocida es la del shinigami, muy conocida dentro del manga y el anime gracias a Death Note. Su presencia al recoger el alma del fallecido no se limita a una simple desaparición, sino que los japoneses creen que la pareja del fallecido queda marcada por esta visita.

A pesar de que la “visita” del shinigami es un instante fugaz para poder transportar el alma al más allá, hay la creencia de que el alma del fallecido puede aferrarse a la de la persona más cercana y atraparla, generalmente siendo su pareja. Por tanto, no solo se marcha al otro lado el alma del fallecido, sino también el alma de su pareja o, al menos, una parte de esta. Algo que, de algún modo, podría tener cierta similitud al “corazón partido”.

La leyenda cuenta que los ancianos que lloran la pérdida de la persona con la que han compartido la mayor parte de su vida pueden tener el alma arrancada de su cuerpo, siendo arrancada por los pies, motivo por el que un anciano que llora la pérdida lo primero que hace es perder la capacidad de caminar. Un camino que más tarde sigue la imposibilidad para hablar y, finalmente, la capacidad de sentir hasta sucumbir a la muerte.