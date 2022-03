¿Manejar 'The Legend of Zelda' con la voz? La mecánica de Nintendo que pudo revolucionar el sector

'The Legend of Zelda' es una de las franquicias más exitosas de la industria del videojuego. La marca de Nintendo, capitaneada en sus primeras entregas por Shigeru Miyamoto, se convirtió rápidamente en una revolución gracias a su propuesta narrativa y jugable tanto en NES como posteriormente en SNES. Ni qué decir tiene que la entrega para Nintendo 64, 'Ocarina of Time', está catalogado como uno de los mejores videojuegos de la historia.

Si bien es cierto que la saga siempre se ha caracterizado por añadir nuevas mecánicas jugables entrega a entrega, allá por mediados de los 80 Miyamoto ya coqueteó con la posibilidad de añadir una de las características más adelantadas a su tiempo: ofrecer control total al jugador para controlar las acciones de Link ¡con la voz!

Gracias a la cuenta de Twitter Reggie_800 hemos podido conocer algo más sobre esta curiosidad que no llegó nunca a incorporarse a la marca. Tal y como destaca Kazuaki Morita, programador de 'The Legend of Zelda', Miyamoto exploró algunas características del juego utilizando un micrófono.

El periférico se utilizaría "para vencer a los enemigos emitiendo sonidos por el micrófono. Aunque al final no empleamos el control de micrófono en el juego, trabajar esta posibilidad me abrió la mente"; destaca Kazuaki resaltando que por aquel entonces Miyamoto ya era capaz de pensar ideas muy innovadoras con muy poco esfuerzo.

'The Legend of Zelda' volverá este 2022 con una nueva entrega. 'Breath of the Wild 2' promete superar el logro dejado por el título original en Nintendo Switch, una aventura que ha sido galardonada tanto por crítica como público como una de las más influyentes de los últimos años.