The Legend of Zelda estuvo a punto de contar con una mecánica que muchos no hubieran perdonado

Cuando hablamos de The Legend of Zelda no sólo hacemos mención a una de las franquicias más importantes para Nintendo, sino también para la industria del videojuego. La saga de Shigeru Miyamoto es una de las mayores influencias para los estudios, entrega tras entrega. Un claro ejemplo lo encontramos en Breath of the Wild, además del clásico Ocarina of Time para Nintendo 64.

The Legend of Zelda ¿y un micrófono?

Mucho antes de ambas obras maestras, The Legend of Zelda estuvo cerca de incorporar una mecánica que, a nuestro juicio, tal vez no hubiera colocado a la marca en la situación actual. Tal y como destaca la cuenta de Twitter reggie_800, el desarrollo del primer videojuego de la saga iba a contar con una característica cuanto menos peculiar, independientemente de la época: el uso del micrófono para su jugabilidad.

Sí, has leído bien. Miyamoto valoró la posibilidad incorporar ciertas funciones con este periférico, como por ejemplo eliminar enemigos haciendo todo tipo de sonidos. Como ya estarás imaginando, la idea final no llegó a NES, primera consola en aparecer The Legend of Zelda.

Uno de los desarrolladores principales de aquella primera entrega, Kazuaki Morita, ha añadido algún detalle más sobre este curioso y peculiar dato que muchos jugadores no perdonarían a día de hoy. El propio Kazuaki pensó que añadir un micrófono no sería una buena idea, pero lo que realmente le impresionó fue la capacidad de Miyamoto para poder implementar estar característica jugable sin apenas esfuerzo.

Desconocemos cómo hubiera cuajado la mecánica, pero la experiencia con otros dispositivos similares como Kinect ha dejado claro que este tipo de tecnología no ha terminado de cuajar entre los usuarios y los estudios. No es el caso de la realidad virtual. Con la evolución en este campo, y las mejoras en dicha tecnología, actualmente se pueden disfrutar videojuegos en realidad virtual que ofrecen una experiencia de lo más completa y gratificante alejada de los modelos clásicos con mando o teclado/ratón.

Volviendo a The Legend of Zelda, este 2022 recibiremos el que para muchos ya es el GOTY del presente año. Hablamos de Breath of the Wild 2, lo nuevo de la saga para Nintendo Switch que está llamado a romper moldes de la misma manera que lo hiciera su primera entrega. Por ahora tendremos que seguir esperando su fecha de lanzamiento.