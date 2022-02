Ponen a prueba el límite y punto más lejano en el mapa de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

Han pasado 5 años desde el lanzamiento de 'Breath of the Wild' y aún a día de hoy los jugadores siguen encontrando todo tipo de secretos y formas de superar la aventura. Un claro ejemplo de lo bien desarrollado que está su mundo, y una jugabilidad pensada al milímetro.

Uno de los grandes protagonistas de 'Breath of the Wild' es sin duda su mapa. Hyrule se convierte en nuestro particular parque de atracciones en el que experimentar de una y mil formas. A pesar de que cuenta con una magnitud colosal en comparación a otros juegos de mundo abierto, ¿cuál es el límite real de extensión?

Un jugador ha querido responder a esta pregunta de una forma cuanto menos curiosa. Como ya sabréis, los videojuegos de mundo abierto suelen contar con áreas en las que es imposible seguir accediendo, delimitadas generalmente por muros invisibles que nos indican haber llegado al 'final del mapa'.

El usuario de YouTube Gaming Reinvented ha querido ir un paso más allá y conocer cuál es el límite real del mapa de 'Breath of the Wild'. Tal y como puede apreciarse en el vídeo, el youtuber sobrepasa ese límite del mapa y en lugar de encontrarse con errores o fondos en negro, la geografía del escenario continúa. A pesar de ello, sólo encuentra explanadas, llanuras y poco más, sin mucho más que hacer que pasear.

'Breath of the Wild' supuso todo un cambio de paradigma para la marca y en general para los juegos de mundo abierto. Su secuela, prevista para este mismo año en Switch, va camino también de reinventar la saga una vez más y a priori sin repetir la fórmula de forma tan clara como en la entrega original. Tendremos que esperar, eso sí, un poco para conocer su fecha de lanzamiento.