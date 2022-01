La nieve cubre el Museo Ghibli y da lugar a imágenes que parecen sacadas del propio anime

Japón es uno de esos países que nos ha demostrado con el paso del tiempo que es mucho más de lo que llegamos a ver en primer lugar. No solo el arte tiene una importancia única a la hora de mostrarnos su belleza, sino que hay lugares que parece imposible que existan en la vida real y, sin embargo, de pronto nos encontramos con estas imágenes que logran no solo llamar nuestra atención, sino que nos brindan nuevas ganas de preparar un viaje para descubrir este gran destino.

Uno de esos lugares que se deben encontrar en nuestra lista de puntos de interés a descubrir es el museo de Studio Ghibli. Este se encuentra en la ciudad de Mitaka, en el oeste de Tokio y, al igual que sucede con el anime de este gran estudio, cuenta con una belleza única que no debe ser pasada por alto. ¿Necesitas una prueba de ello? No hay más que echar un vistazo a su paisaje nevado para tener motivos suficientes para no olvidarlo.

El Museo Ghibli con su escenario nevado es tan imponente como el propio anime

Los lugareños no han podido evitar maravillarse con el escenario presente en el museo. Y es que este, poco a poco, fue pasando de un imponente museo a algo completamente nuevo. Y es que, si bien su paisaje urbano puede resultar imponente, este se transforma en algo completamente nuevo cuando la nieve comienza a ocupar el lugar, hasta el punto de que muchos han llegado a compararlo con un paraíso invernal.

Sin embargo, la imagen que más ha llamado la atención de los fans y, por supuesto, de los propios lugareños, fue la escena presentada junto al robot gigante de El castillo en el cielo. Este robot gigante descansa en la azotea del museo y, si bien se trata de una de las visiones más espectaculares del propio museo dada su imponente altura, a la hora de estar cubierto por la nieve su presencia es incluso más espectacular, sobre todo porque en un aura de soledad, parecía estar observando con calma el caer de la nieve.

La calidez que transmite el museo Ghibli es única

A pesar del frío de la nieve y que estaba en el ambiente, el pensamiento más común ha sido el de los fans y personas del lugar deseando acercarse a ver el museo en un día de nieve. Y es que si bien este museo puede ser una auténtica maravilla y un destino completamente fascinante y único para las personas más soñadoras, esto no cambia en el momento en el que la nieve cubre el lugar, instante en el que alcanza un nuevo nivel.

Se trata, por lo tanto, de un destino seguro para muchos y que, por suerte, cuenta con la atención de un personal que no ha dudado en apartar la nieve con palas para poder crear un camino hacia el lugar. Ya sea en invierno o en pleno verano, es importante que todos los visitantes disfruten de este lugar pues se trata de un viaje perfecto para cualquier persona que desee ver elementos que no olvidar jamás.