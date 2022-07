Nintendo cumplió la promesa de John Cena, fan declarado de 'Metroid'

John Cena es una de las caras más conocidas del Wrestling y desde hace unos pocos años también de Hollywood. Además de su faceta como luchador y actor, el bueno de Cena es también un gran amante de los videojuegos y más concretamente de la saga 'Metroid'.

¿Sabías que John influyó en la decisión de Nintendo de continuar con la saga y su aspecto 2D? Nos vamos hasta 2017, año en el que nuestro amigo Cena no cesó en su empeñó de recordar a Nintendo que necesitaba un nuevo 'Metroid' de estilo 2D.

En ese año, además, Nintendo Switch acaba de nacer. La llegada de la consola híbrida causó sensación en la industria y no es para menos si tenemos en cuenta su formato y juegos como 'Breath of the Wild'. Para promocionar su máquina, la GranN contó la inestimable ayuda de John Cena. Empiezas a atar la historia hasta aquí, ¿verdad?

Sin ir más lejos, una de las imágenes más icónicas de la plataforma en aquella época mostraba a John Cena jugando a Nintendo Switch. Dan Ryckert, periodista de videojuegos y la WWE, cuenta en su perfil de Twitter que en el momento de hacer aquella foto, John no paraba de repetir que quería un nuevo Metroid en 2D. Algo que corroboró la que fuera directora de relaciones públicas de Nintendo of America, tal y como recogía en un tweet.

Pasó el tiempo y no sabemos si fue la presión de John Cena a la que se sumaron miles de usuarios en Twitter o cumplir el deseo del actor/luchador, pero Nintendo publicó años más tarde 'Metroid Dread'. Uno de los mejores juegos en su género, pero también considerado uno de los títulos de la marca más espectaculares que se recuerdan.