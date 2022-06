Nintendo Direct Mini: Resumen con todas las novedades que llegarán a Switch

El catálogo de Nintendo Switch parece imposible de parar. Sorpresas constantes llegan a la consola híbrida de Nintendo y, sin embargo, parece que todavía no hemos visto todas las novedades que tendremos para nosotros. Así lo ha demostrado la última Nintendo Direct Mini compartida por la compañía en la que se nos han dejado con unos cuantos anuncios inesperados así como interesantes propuestas de cara a los próximos meses. Estos son todos los anuncios confirmados por la compañía.

Un nuevo vistazo a la expansión de Monster Hunter Rise

Para empezar fuerte la emisión, la compañía empezaba la velada mostrando un adelanto de ‘Monster Hunter Rise’, la obra de Capcom con la que los jugadores tienen que ponerse en el papel de cazadores de monstruos. Con nuestras criaturas a las que enfrentarse así como un estilo jugable más pulido, esta expansión supondrá un nuevo reto para todos los jugadores. Y lo mejor es que, tras su estreno el 30 de junio de este mismo año, las actualizaciones seguirán llegando para aumentar las propuestas disponibles.

NieR: Automata | Platinum Games

La batalla de NieR: Automata llega a Switch

Viajamos al año 5012 d.C para descubrir esta gran aventura en un mundo postapocalíptico y perdido entre los peligros y la oscuridad. Ha llegado el momento de que la humanidad se defienda de las máquinas invasoras y buscar una venganza para los nuestros. Todo esto gracias a una edición mucho más completa donde cada actualización y novedad estará disponible en la obra. ¿Lo mejor? Que no tendremos que esperar mucho ya que estará disponible a partir del 6 de octubre de este mismo año.

Lorelei and The Laser Eyes: la aventura para los fans del misterio

¿Buscas una aventura que suponga un reto para tu mente? Entonces ‘Lorelei and the Laser Eyes’ es lo que estabas esperando. Con un estilo gráfico único, tendrás que ir viajando por las distintas estancias y lugares para, de ese modo, descubrir el misterio que envuelve al personaje así como a los involucrados. Siguiendo las pistas y resolviendo los diferentes enigmas, podrás disfrutar de esta gran aventura a partir de 2023.

El reencuentro con las bombas y los personajes clásicos

Esta es la obra que más sorprenderá a los fans de los juegos clásicos. ‘Bomberman’ regresa a Nintendo Switch con una nueva entrega. ‘Super Bomberman R 2’ llega con intención de poner a prueba a todos los jugadores, tanto en lo que respecta historia y personajes como, en sí, a un nuevo modo de juego llamado “Castillo” en el que un equipo de 15 jugadores tendrán que trabajar en equipo para poder hacerse con el tesoro del lugar a bombazo limpio. Y lo mejor es que podremos disfrutar de esta aventura en 2023.

El clásico Mega Man regresa a Switch

¿Recuerdas las aventuras de Mega Man? El exitoso personaje regresa con las pilas cargadas para ponérselo difícil a los monstruos que ocupan el lugar. Todo esto gracias a la llegada de 10 entregas clásicas a Nintendo Switch en las que no solo podremos poner a prueba nuestra habilidad, sino también redescubrir la historia que en su día fue un éxito en GBA. Eso sí, para este estreno tendrás que esperar un poco pues llegará en 2023.

Las aventuras de Pac-Man no han hecho más que empezar

Nintendo Switch no podía perder la oportunidad de sorprender a los jugadores con la llegada de ‘Pac-Man World Re-PAC’, título que tendremos a nuestra disposición a partir del 26 de agosto de este mismo año. Aquí te encontrarás con que la familia de Pac-Man ha sido secuestrada y, para poder rescatarla, tendrás que dejarte llevar por un momento donde las plataformas y la acción estarán bien presentes.

La tierna amistad de un cervatillo y un lobo

Si creías que en la Direct no habría espacio para la emoción, te equivocas al completo. Aquí es donde entra en juego ‘Blanc’, una aventura que busca emocionar a todos los jugadores con la historia de un cervatillo y un lobo que tendrán que colaborar para poder sobrevivir. Con un estilo artístico llamativo, disfrutarás de una historia única en la que, a pesar de sus grandes diferencias, estos tendrán una profunda conexión.

Las aventuras de Monkey Island llegan a Switch

Ser pirata no es fácil, y sino que se lo digan al protagonista de ‘Monkey Island’. Tras años de ausencia, este regresa con ‘Return to Monkey Island’ con un estilo gráfico renovado pero una propuesta que, sin duda, ningún jugador podrá olvidar jamás. Y lo mejor es que podremos disfrutar de este estreno este mismo año, aunque por ahora tendremos que estar atentos a su fecha de lanzamiento.

Fecha de lanzamiento para Mario and Rabbids: Sparks of Hope

Las aventuras de los Rabbids y compañía no han acabado. Las grandes aventuras regresan con los personajes dispuestos a enfrentarse juntos a los nuevos peligros que acechan en el lugar. ¿Crees que podrás con su estrategia? Entonces será tu momento de demostrarlo ya que ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ se estrenará el 20 de octubre de este mismo año, aunque podrás seguir sus novedades en el directo de mañana de Ubisoft.

Disfruta de una gran aventura junto a tu cascarrabias amigo gatuno

Se trata de una curiosa aventura en la que tendrás que ayudar a Noah y su cascarrabias amigo gatuno Zipper a superar los peligros que acechan en la isla a la que acaban de llegar. Eso sí, debes saber que el misterioso lugar en el que se encuentran irá cambiando su estilo a cada visita que realizas, por lo que debes estar seguro de explorar muy bien las ruinas antes de salir del lugar. Y lo mejor es que podrás disfrutar de esta experiencia hoy mismo.

Cumple tu sueño con este simulador de trenes

Gestión y estrategia están muy presentes en esta obra en la que tendrás que preparar una red de ferrocarriles exitosa para transportar la mercancía de forma eficiente. Debes completar todas las tareas para poder dejar que el tren vaya a su destino en el tiempo marcado. Así que no lo dudes y disfruta de esta experiencia única y fascinante este mismo otoño.

Sonic Frontiers calienta motores para su llegada a Nintendo Switch

El mítico erizo azul no pierde la oportunidad de llevar sus aventuras a Nintendo Switch. Esta vez con una propuesta de mundo abierto que marcará un gran reto para los jugadores, por lo que estaremos en un lugar sorprendente, repleto de color y fascinante en todos los aspectos. Así es que no lo dudes y disfruta de esta experiencia sin igual con una obra que llegará este mismo invierno y que marcará un antes y un después para este personaje.

La aventura free to play de Disney que no querrás perderte

El mundo de Disney se reinventa de formas completamente únicas y llamativas. Con todo tipo de colores y fascinantes propuestas, los jugadores podrán crear un reino único y fascinante. Todo esto gracias a ‘Disney Dreamlight Valley’, obra que llegará a Nintendo Switch el 6 de septiembre con acceso anticipado.

Las aventuras de Doraemon no se acaban

Si bien tenemos personajes que parecen inolvidables e incapaces de parar, ninguno logra superar a Doraemon. Este personaje se suma a todo, más aún con su llegada al mundo de los videojuegos con una nueva propuesta en la que deben ayudar a un nuevo amigo en un lugar completamente único y desconocido. Cuidar a los animales así como cosechar serán algunas de las propuestas que nos encontraremos en ‘Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom’.

La colección Persona llega a Nintendo Switch

Durante años los jugadores lo han pedido y, finalmente, este estreno está a la vuelta de la esquina. La oscura historia de ‘Persona 5 Royal’ llegará finalmente a Nintendo Switch el próximo 21 de octubre. No solo eso, sino que además, unos meses después, llegarán ‘Persona 3 Portable’ así como ‘Persona 4 Golden’, obras que sabrán cómo retar a todos los jugadores de formas completamente únicas.