Las nuevas cartas de 'Pokémon GO' ocultan un curioso secreto que fascina a los jugadores

'Pokémon GO' se ha pasado a las cartas. El juego para móviles sin duda sigue siendo un rotundo éxito para Niantic y muestra de ello es el continuo goteo de contenido que el título recibe mes a mes en forma de nuevos eventos y criaturas. Era cuestión de tiempo que el videojuego se expandiera más allá de los móviles.

Este ha sido el caso con la última expansión que ha recibido el juego de cartas de la franquicia, dando la bienvenida a 'Pokémon GO' pero de una forma cuanto menos llamativa. Como en cada colección del juego de cartas encontramos algunos modelos especiales, en este caso unas preciosas versiones Melmetal VMAX de algunos de los Pokémon Legendarios y una sorpresa muy especial.

Hacerse con estas cartas especiales será bastante complicado y los que coleccionan cartas 'Pokémon' saben de lo que hablamos. El nuevo "easter-egg" incluido es de lo más especial ¿El motivo? Varias de las cartas especiales de los nuevos sets utilizan una pegatina especial que camufla a nada más y nada menos que Ditto.

Sabemos que hemos tenido cartas de Ditto en anteriores ediciones y colecciones de TCG, pero esta se sale de la norma. Tal y como ha mostrado la cuenta oficial de Pokémon TCG, sólo algunas cartas vendrán con esa pegatina especial que sacara a relucir el verdadero 'Pokémon' que se esconde detrás.

Eso sí, mientras para los coleccionistas puede ser una nueva oportunidad de hacerse con una carta única y exclusiva, para los jugadores competitivos The Pokémon Company ha querido dejar clara la situación respecto a dicho modelo. Y es que el Pokémon sobre el que descansa Ditto no podrá usarse en partidas oficiales. No nos cabe ninguna duda de que el próximo mes de julio cuando se ponga a la venta la expansión de 'Pokémon GO' para el juego de cartas los coleccionistas tratarán de buscar la forma de preservar dicha carta en las mejores condiciones.