¿Tu pareja es muy pesada cuando bebe? Este bar ha encontrado la solución perfecta

Salir de fiesta con amigos o familiares, haciéndolo con responsabilidad, por supuesto no es nada malo y entra en el plan de ocio de muchas personas. Incluso si se consume alguna bebida alcohólica, no hay ningún problema siempre y cuando se sepan controlar las formas. Lamentablemente, no todo el mundo es igual de responsable y puede que conozcas a algunas personas con problemas en este sentido.

Si tu pareja se pone un poco pesado cuando bebe, ahora un local de Japón tiene la solución perfecta. Se trata del local de Tokio NonDa90, que ayuda a las mujeres niponas que quieran pasárselo bien con su grupo de amigos y no pueden por tener “personas a su cargo”. Y no hablamos de niños pequeños, sino de un servicio de guardería para esposos y novios molestos. En el cartel, viralizado en redes sociales, podemos ver cómo alguien se lleva al novio cogiéndolo por la espalda.

Este pub quiere que la experiencia de las personas sea óptima y por ello asegura que pueden entretener a los esposos y novios molestos. En un cartel en su puerta los clientes pueden leer lo siguiente: “¡Cuidaremos de su esposo o novio que se interponga en su camino para disfrutar de las compras o mientras te relajas tomando un café! Nuestro experimentado personal asumirá la responsabilidad de jugar con él y mantenerlo entretenido”.

Obviamente parece el anuncio de una guardería, más que de un servicio para novios pesados. El local es popular por su bajo coste, aunque es cierto que se trata de un sitio cuanto menos peculiar, ya que su lema es: "Cerveza caliente, mujeres frías, comida pésima, mal servicio". Lo más curioso es que ofrecen tarifas dependiendo del tiempo que tengan que distraer o entretener al novio o marido: