'Pokémon' comienza un evento de recaudación de fondos para la investigación del cáncer infantil

Twitch y 'Pokémon' se han unido por una buena causa. La que es una de las sagas más famosas de la historia de los videojuegos se convierte en la protagonista de una iniciativa en la lucha contra el cáncer infantil. Bautizada como "Catch a Million to Conquer Kid's Cancer", o lo que es lo mismo "Atrapa a un Millón para Conquistar el Cáncer Infantil" dará el pistoletazo de salida del 24 de abril hasta el 30 del mismo mes.

Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa que une a la plataforma de streaming más famosa del mundo y 'Pokémon? Diferentes creadores de contenido registrados en el evento podrán disfrutar de todos y cada uno de los juegos de 'Pokémon' que escojan. Esto incluye desde las primeras entregas de la saga, 'Pokémon Rojo' y 'Azul' hasta los remakes o juegos más recientes de la marca. La meta de atrapar un total de un millón de criaturas se convertirá en 100.000 dólares que, junto a las donaciones, irán destinados a la investigación del cáncer infantil

A partir de este punto y una vez iniciada la aventura, todas las criaturas que sean capturadas se sumarán a un contador, registrando así todo el progreso entre los diferentes streamers que estén participando en la iniciativa y previamente se hayan apuntado en la web cathamillion.com.

Pokémon Rojo y Azul | Nintendo

Por si te lo estás preguntando, no, el evento no ha surgido como idea de The Pokémon Company. Si bien los juegos de la saga que se utilizarán serán los que todos conocemos, las criaturas y demás arte disponibles en la web de registro para la iniciativa son completamente ficticios, un gesto que sin duda ha acaparado no muy buenas críticas de cara a la empresa japonesa.

En caso de que no quieras convertirte en uno de los participantes del evento y ponerte frente al ordenador, ¡también puedes participar como espectador! Algunos de los streamers jugarán a 'Pokémon' en su versión 'Twitch plays Pokémon', una adaptación de lo más peculiar y en la que los espectadores del director deciden cuál será la siguiente acción o movimiento en la aventura.